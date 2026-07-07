Бельгия подписала Письмо о намерениях (LOI) по сотрудничеству в сфере стратегического военно-транспортного самолета A400M с Турцией

Минобороны Бельгии: оборонное партнерство с Брюсселя с Анкарой станет еще крепче Бельгия подписала Письмо о намерениях (LOI) по сотрудничеству в сфере стратегического военно-транспортного самолета A400M с Турцией

На Форуме оборонной промышленности НАТО, проходящем в Анкаре с целью укрепления оборонных возможностей Альянса и повышения стратегической автономии Европы, были подписаны два важных соглашения о сотрудничестве.



Об этом министр обороны Бельгии Тео Франкен написал в социальной сети американской компании Х по итогам участия в Форуме оборонной промышленности, состоявшемся в первый день 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре.

Глава оборонного ведомства отметил, что был рад встретиться с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером. «Бельгия и Турция являются близкими союзниками. Наше оборонное партнерство является прочным и станет еще крепче», - заявил Франкен.

Министр сообщил, что Бельгия подписала Письмо о намерениях (LOI) по сотрудничеству в сфере эксплуатации стратегического военно-транспортного самолета A400M с Турцией, Великобританией, Испанией, Польшей и Чехией.

По словам Франкена, Бельгия передаст странам-партнерам операционный опыт, полученный при эксплуатации своего парка A400M, а также опыт модели сотрудничества BELUX. «Более сильные европейские возможности- более сильные европейские союзники»,- отметил он.

Министр также сообщил, что Бельгия присоединилась к новой инициативе НАТО по будущим возможностям воздушного наблюдения и управления вместе с Канадой, Германией, Данией, Латвией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Румынией, Швецией, Испанией и Чехией.

Тео Франкен подчеркнул, что в рамках данного проекта приоритет будет отдаваться воздушным платформам европейского производства. По его словам, эта инициатива укрепит оборонную промышленность Европы и внесёт весомый вклад в достижение ее стратегической автономии.