Минобороны Беларуси: политико-дипломатическое урегулирование на Ближнем Востоке устранит очаг напряженности в Евразии

Виктор Хренин выступил с докладом на Совещании министров обороны государств — членов ШОС в Бишкеке

Беларусь выражает надежду на полное политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, что позволит ликвидировать очаг напряженности в Евразии.

Об этом заявил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин, выступая с докладом на Совещании министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Говоря о работе ШОС, глава ведомства отметил, что четверть века назад был заложен фундамент уникальной платформы, основанной на принципах «шанхайского духа» – взаимном доверии, равноправии, уважении к многообразию культур и стремлении к совместному развитию.

За прошедшие годы ШОС не просто пополнилась новыми государствами — членами, наблюдателями и странами – партнерами, она значительно расширила сферу деятельности и превратилась в один из ключевых центров силы будущего многополярного мира, который объединяет почти половину населения планеты и около четверти мирового ВВП, заявил Хренин.

«К большому сожалению, сегодняшнее заседание омрачено конфликтом на Ближнем Востоке, ставшим результатом нападения на Исламскую Республику Иран. Много лет Иран является нашим общим другом и надежным партнером. Искренне надеемся на полное политико-дипломатическое урегулирование конфликта, что позволит ликвидировать очаг напряженности в Евразии»,- подчеркнул генерал-лейтенант.

Очевидно, что проблематика международной безопасности во всем ее многообразии остается основой работы нашей Организации, отметил Хренин.

По его словам, неизменна и миссия ШОС — укрепление мира и стабильности через взаимодействие и развитие, оперативное и эффективное реагирование на вызовы XXI века. «Важным механизмом реализации этой миссии является военное сотрудничество. Оно способствует не только обмену опытом, укреплению профессиональных связей, но и формированию общего понимания современных вызовов безопасности»,- сказал министр, пояснив, что это особенно важно в борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, гибридными угрозами, которые становятся все более технологически совершенными и непредсказуемыми.

Для эффективного противодействия всем дестабилизирующим факторам необходимо не только бороться с их проявлениями, но и упреждать как на национальном, так и на международном уровнях, отметил глава белорусского оборонного ведомства.

В этой связи Беларусь поддерживает инициативы, выдвинутые на прошедшем в 2025 году саммите в городе Тяньцзине, о создании принципиально новых механизмов, которые формируют полноформатную, многоуровневую систему безопасности, основанную на диалоге, взаимном уважении и учете интересов всех участников.

Готовы активно подключиться к возможным программам действий на данном направлении, в том числе к работе Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, заявил министр обороны. «Во-вторых, полагаем необходимым углубление сотрудничества между вооруженными силами в рамках ШОС, что будет способствовать развитию оперативного обмена информацией, выработке единых стандартов реагирования», - отметил генерал-лейтенант, подчеркнув критическую важность согласованности действий в текущих условиях.

Более того, готовность стран к коллективным действиям, в том числе к применению вооруженных сил, служит хорошим сдерживающим фактором для всех деструктивных организаций, отметил он. «В этой связи считаем целесообразным продолжить практику проведения учений в формате ШОС как важного элемента подготовки военнослужащих.

Способность вести совместные действия может сыграть определяющую роль в случае возникновения кризисов на пространстве ШОС, для урегулирования которых потребуется задействование военного потенциала», - заявил глава ведомства.

В третьих, разговоры о развитии оборонной составляющей Организации, не подразумевают создание военного блока, милитаризацию и деятельность, направленную против других стран, привлек внимание глава ведомства. «Рассматриваем расширение военного сотрудничества исключительно как инструмент укрепления доверия, поддержания мира и стабильности в Евразии»,- добавил Виктор Хренин.

Хотел бы еще раз подчеркнуть: четверть века Шанхайской организации сотрудничества — это убедительное доказательство жизнеспособности принципов равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга.

Сегодня как никогда важно сохранять единство и сплоченность пред лицом общих вызовов и угроз. Уверен, что совместными усилиями, опираясь на «шанхайский дух» и твердые принципы, мы сможем превратить пространство ШОС в регион образцовой стабильности, развития и процветания.

Позвольте еще раз поблагодарить кыргызскую сторону за высокий уровень организации мероприятия, а всем участникам Совещания пожелать плодотворной работы и успехов в деле дальнейшего развития военной составляющей Организации.

