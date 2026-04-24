Минобороны Азербайджана и Чехии подписали План военного сотрудничества

Abdulrahman Yusupov
24 Апрель 2026•Обновить: 24 Апрель 2026
С участием представителей министерств обороны Азербайджана и Чехии были проведены переговоры о двустороннем военном сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
Встреча, состоявшаяся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны АР, была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив военного сотрудничества между Азербайджаном и Чехией.
Был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, представлены брифинги по различным областям.
По итогам переговоров между сторонами был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2026 год.