Минобороны Азербайджана и Чехии подписали План военного сотрудничества* Встреча делегаций ведомств состоялась в в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны АР

С участием представителей министерств обороны Азербайджана и Чехии были проведены переговоры о двустороннем военном сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Встреча, состоявшаяся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны АР, была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив военного сотрудничества между Азербайджаном и Чехией.

Был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, представлены брифинги по различным областям.

По итогам переговоров между сторонами был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2026 год.