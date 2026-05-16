Министр энергетики США: движение судов в Ормузском проливе возобновится не позднее лета Министр энергетики США Крис Райт прокомментировал последнюю ситуацию в энергетической сфере и дал оценку ситуации в Ормузском проливе

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что движение в Ормузском проливе, где из-за войны, начавшейся с атак США и Израиля на Иран, наблюдаются перебои в судоходстве, «возобновится не позднее лета».



В интервью телеканалу CNBC министр энергетики Райт прокомментировал последнюю ситуацию в энергетической сфере и дал оценку ситуации в Ормузском проливе.

Охарактеризовав затруднения в проливе как «временное перерыв», Райт заявил: «Судоходство в Ормузском проливе возобновится в кратчайшие сроки, не позднее лета этого года».



- Закрытие Ираном Ормузского пролива и морская блокада со стороны США



Иран закрыл для прохода Ормузский пролив, являющийся одним из стратегических узлов мировой энергетики, после войны, начавшейся 28 февраля в результате совместного нападения США и Израиля. В результате этого решения цены на нефть выросли на 65% по сравнению с довоенным уровнем.

После того как переговоры, проходившие при посредничестве Пакистана, не принесли результатов вслед за соглашением о перемирии между США и Ираном, заключенным 8 апреля, президент США Дональд Трамп 13 апреля принял решение ввести морскую блокаду против Ирана и начал пресекать движение судов, связанных с Ираном, входящих в Ормузский пролив и выходящих из него.



17 апреля, после достижения перемирия в Ливане, Иран объявил, что на время перемирия Ормузский пролив будет открыт для прохода торговых судов при условии координации с иранским флотом, однако после того, как США объявили о продолжении морской блокады, Иран заявил о введении новых ограничений на проход через пролив.



В ходе этого процесса США атаковали и захватили некоторые иранские торговые суда в Оманском море и Индийском океане, а Иран в ответ вмешался в движение некоторых судов, в том числе связанных с Израилем, вблизи Ормузского пролива и конфисковал их.