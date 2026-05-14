Министр энергетики Кубы заявил об исчерпании запасов нефти и топлива из-за блокады США

Куба, из-за нефтяной блокады, введенной США, осталась без запасов сырой нефти и топлива. Об этом заявил министр энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы Висенте де ла О Леви.

Как сообщает BBC, министр в интервью государственным СМИ прокомментировал ограничения на поставки нефти на Кубу, введенные после подписания президентом США Дональдом Трампом указа от 30 января.

Министр заявил, что энергетическая система Кубы находится «в критическом состоянии» из-за того, что американская блокада серьезно нарушила цепочки поставок.

Запасы сырой нефти, бензина и дизельного топлива в стране полностью исчерпаны, - сказал он.

По словам министра, в распоряжении властей остался лишь природный газ, добываемый на месторождениях внутри страны.

В связи с энергетическим кризисом в некоторых районах Гаваны продолжительность отключений электроэнергии достигает 22 часов в сутки, - добавил де ла О Леви.

США блокируют поставки нефти на Кубу

30 января президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение таможенных пошлин на все товары из стран, которые продают или поставляют нефть Кубе.

В Белом доме заявили, что данное решение направлено на защиту интересов национальной безопасности и внешней политики США в ответ на «вредоносные действия и политику» Кубы.

Первого февраля Трамп объявил о начале переговоров с кубинским руководством по вопросу регулирования поставок нефти, однако Куба опровергла эти заявления.

Правительство Кубы ввело в действие пакет чрезвычайных мер, чтобы справиться с ситуацией без внешних поставок нефти.