Министр экономики и промышленности Сирии Мухаммад аш-Шаар выступил на сессии «Новые горизонты в экономике для Турции и Сирии» в рамках саммита городских экономик «Газиантеп- Алеппо»

Министр экономики Сирии: Нас с Турцией связывает общая судьба Министр экономики и промышленности Сирии Мухаммад аш-Шаар выступил на сессии «Новые горизонты в экономике для Турции и Сирии» в рамках саммита городских экономик «Газиантеп- Алеппо»

Турция является естественным партнером Сирии. Об этом заявил министр экономики и промышленности Сирии Мухаммад Нидаль аш-Шаар, выступая на сессии «Новые горизонты в экономике для Турции и Сирии» в рамках саммита городских экономик «Газиантеп- Алеппо», организуемого агентством «Анадолу» при поддержке мэрии Газиантепа.

В мероприятии также принял участие министр торговли Турции Омер Болат.

Министр сообщил, что сирийское правительство пересматривает законодательство в сферах торговли, инвестиций, банковского дела и промышленности, а также работает над новыми нормативными актами, направленными на поддержку экономического развития страны.

«Турция и Сирия должны стать общим источником производства. Мы стремимся к формированию устойчивых, гармоничных и прочных экономических отношений в Сирии», — сказал министр.

По его словам, несмотря на начавшуюся отмену международных санкций, действовавших многие годы, их последствия по-прежнему ощущаются. В этой связи модернизация банковского сектора остается одной из приоритетных задач, указал он.

Аш-Шаар отметил, что миллионы сирийцев, проживающих в Турции, уже адаптировались к современной банковской системе, указав на необходимость развития финансового сектора Сирии до уровня, способного удовлетворять потребности граждан.

«Нас связывает с Турцией общая судьба. Мы всегда будем делать все возможное, чтобы оставаться друзьями. Турция — наш естественный партнер. Именно так мы на нее и смотрим», — подчеркнул сирийский министр.

Глава сирийского ведомства также сообщил, что после начала работы парламента планируется принятие новых законов и нормативных актов, которые будут способствовать проведению экономических реформ.

Кроме того, аш-Шаар отметил большое значение технического сотрудничества с Турцией и развития человеческого капитала.

По его словам, в рамках этих усилий между двумя странами уже подписан и реализуется меморандум о взаимопонимании, предусматривающий образовательные программы.

«За последние месяцы возобновили работу более 15 тысяч предприятий»

Министр отметил, что деятельность Сирийско-турецкой совместной комиссии вносит вклад в устранение препятствий на пути развития экономических связей, а аткже обратил внимание на заметное оживление экономики. «За последние месяцы возобновили работу более 15 тысяч заводов. Создано около 1200 новых производственных линий. Продолжается строительство сотен предприятий», — сказал он.

Кроме того, министр выразил надежду на то, что инвесторы будут реализовывать не отдельные проекты, а более масштабные программы, направленные на расширение производственных мощностей.

«Прочные связи с Турцией являются источником уверенности перед лицом региональных потрясений»

Министр экономики и промышленности Сирии заявил, что происходящие в регионе геополитические процессы не являются для страны чем-то новым, тогда как прочные отношения с Турцией способствуют укреплению региональной стабильности.

Аш-Шаар отметил, что сирийские предприниматели и промышленники за годы кризиса научились работать в сложных условиях, благодаря чему экономика страны приобрела значительную устойчивость к внешним потрясениям «Наши прочные связи с Турцией являются источником уверенности перед лицом региональных потрясений», — подчеркнул он.

Министр указал, что Турция играет конструктивную роль в обеспечении региональной стабильности, на протяжении многих лет оказывает поддержку Сирии и прилагает значительные усилия для снижения напряженности и устранения факторов нестабильности.

Глава ведомства выразил удовлетворение таким подходом Анкары, а также заявил о дальнейшем укреплении сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, Аш-Шаар призвал турецких инвесторов активнее работать на сирийском рынке, отметив, что страна уже достигла уровня, позволяющего принимать и поддерживать новые инвестиции.

«Сирия уже находится в положении, когда способна принять все виды инвестиций. На местах могут возникать отдельные сложности и препятствия, однако благодаря прочному партнерству мы сможем преодолеть их все. Сирия готова. Наша страна — это и ваша страна», — заявил министр, подчеркнув важность открытия пограничных переходов и ускорения процедур пересечения границы.

«Упрощение взаимных поездок — будь то для торговцев, промышленников или обычных граждан — является ключом к развитию торговли», — заключил он.