Министр финансов Израиля заявил о необходимости изменения границ в результате войны Война должна завершиться расширением границ Израиля за счет Газы, Сирии, Ливана и Западного берега, заявил Бецалель Смотрич

Министр финансов Израиля, представитель крайне правых сил Бецалель Смотрич заявил, что продолжающаяся в регионе война должна привести к изменению границ Израиля, включающему Газу, Сирию, Ливан и Западный берег реки Иордан.

В эфире израильской радиостанции FM 103 Смотрич выступил с заявлениями о военных действиях Израиля в регионе и планах в отношении соседних стран.

Он отметил, что у него имеются «резкие разногласия» с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, добавив: «Я имею значительное влияние на ход войны».

Смотрич заявил, что территории, на которые Израиль осуществляет атаки, должны быть перераспределены: «Эта война должна завершиться изменением границ государства Израиль в Газе, Ливане, Сирии и, конечно, на Западном берегу».

Он также сказал, что если бы это зависело от него, «эти территории были бы давно аннексированы».

Подчеркивая приоритет территориального контроля, Смотрич заявил: «Их не волнует, сколько мы их убиваем, бомбим и поражаем. Их волнует только то, сколько их земли мы забираем».

Высказывания крайне правого израильского министра были восприняты как отражение экспансионистской политики Израиля в отношении палестинских территорий, а также земель Сирии и Ливана, и вызвали резкую реакцию.