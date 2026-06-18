Министр по делам диаспоры Израиля: Тель-Авив «рано или поздно вступит в войну с Сирией» Амихай Шикли вновь заявил о «неизбежности» войны с Арабской Республикой

Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Шикли заявил, что Тель-Авив «рано или поздно вступит в войну с Сирией».

«Турция и Сирия представляют собой гораздо более тревожное развитие событий, чем Иран», -сказал министр, выступая в эфире армейского радио Израиля.

Касательно дискуссий о выводе израильской армии из южной части Ливана после достижения договоренностей между США и Ираном, Шикли заявил, что возвращение Израиля к «Голубой линии» (линии разграничения ООН на ливано-израильской границе) станет провалом.

«Не думаю, что мы отступим. Если потребуется, мы сумеем сказать США «нет», - подчеркнул член партии «Ликуд».

Накануне Шикли также выступил с заявлениями в эфире радиостанции 103 FM Чикли. Говоря о положении Ирана, экономика которого пострадала от многолетней блокады и войны со стороны западных стран, министр заявил, что «формирующаяся сделка вызывает тревогу, но его меньше всего беспокоит оживление иранской экономики.

«Гораздо большее беспокойство у меня вызывает ось, которая формирует эту сделку: Турция, Катар и Пакистан. Мы видим новую ось, которая растет перед глазами», - добавил глава израильского ведомства.