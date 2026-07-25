Дхармендра Прадхан сообщил, что в ходе экзамена были выявлены нарушения и он с самого начала взял на себя ответственность за происходящее

Министр образования Индии подал в отставку после протестов из-за утечки экзаменационных заданий Дхармендра Прадхан сообщил, что в ходе экзамена были выявлены нарушения и он с самого начала взял на себя ответственность за происходящее

Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку после протестов, вспыхнувших на фоне обвинений в утечке экзаменационных заданий во время вступительного экзамена в медицинские вузы.

Как пишет Hindustan Times, Прадхан опубликовал заявление в социальной сети американской компании X, в котором прокомментировал ситуацию вокруг экзамена.

Министр сообщил, что в ходе экзамена были выявлены нарушения и он с самого начала взял на себя ответственность за происходящее.

При этом Прадхан назвал опубликованные результаты экзамена удовлетворительными.

«Однако даже в ходе этого процесса лица, занимающие ответственные должности, создавали препятствия и пытались ввести в заблуждение многих студентов. Это глубоко меня огорчило», — сказал он.

Между тем политическое движение «Народная партия тараканов», представители которого находились в авангарде протестов, опубликовало в социальных сетях сообщение со словами: «Да здравствует студенческая сила!».

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди поручил компетентным органам обеспечить «быстрое и суровое наказание» для лиц, причастных к утечке экзаменационных заданий.

Протесты

В Индии прошли акции протеста, организованные сторонниками политического движения «Народная партия тараканов», участники которых потребовали отставки министра образования Дхармендры Прадхана.

В связи с протестами в Нью-Дели по соображениям безопасности были временно закрыты 16 станций метро.

В городе Мумбаи около 1,5 тыс. человек собрались в одном из парков с требованием отставки министра. Полиция сообщила о задержании около 200 участников акции.

В рамках расследования дела об утечке заданий национального вступительного экзамена в медицинские вузы к настоящему времени задержаны 13 человек.

«Народная партия тараканов»

Движение «Народная партия тараканов», основанное в мае преимущественно пользователями интернета из поколения Z, получило широкую поддержку после того, как председатель Верховного суда Индии Сурья Кант, заявив о «нападении паразитов» на систему, сравнил некоторых безработных молодых людей, не сумевших найти свое место в профессии, с «тараканами».

Движение, первоначально возникшее как ироничная интернет-инициатива, отражающая недовольство молодежи, в последнее время активно участвует в протестах, связанных с отменой национального вступительного экзамена в медицинские вузы после сообщений об утечке экзаменационных заданий.

Участники акций обвиняют правительство в неспособности устранить проблемы в системе проведения экзаменов и в попытках подавить протестное движение.