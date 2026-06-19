В последние годы Япония последовательно расширяет взаимодействие с НАТО в таких областях, как киберзащита, морская безопасность, новые технологии и поддержка Украины

Министр обороны Японии посетит Турцию для участия в саммите НАТО В последние годы Япония последовательно расширяет взаимодействие с НАТО в таких областях, как киберзащита, морская безопасность, новые технологии и поддержка Украины

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми планирует посетить Турцию для участия в мероприятиях на полях саммита НАТО, который пройдет в Анкаре в июле.

Как пишет газета Japan Today, предстоящий визит, несмотря на то, что Япония не является членом НАТО, свидетельствует об углублении сотрудничества страны с Североатлантическим альянсом и его союзниками в сфере безопасности.

Коидзуми, как ожидается, примет участие в мероприятиях, связанных с саммитом глав государств и правительств НАТО, который состоится в Анкаре 7–8 июля, а также проведет двусторонние встречи с министрами обороны стран-членов альянса.

Предполагается, что в ходе переговоров стороны обсудят вопросы региональной безопасности и сотрудничества в оборонной сфере.

В последние годы Япония последовательно расширяет взаимодействие с НАТО в таких областях, как киберзащита, морская безопасность, новые технологии и поддержка Украины.

Токио и НАТО неоднократно подчеркивали, что процессы в сфере безопасности в евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах становятся все более взаимосвязанными.

В январе 2025 года Япония открыла в Брюсселе собственное постоянное дипломатическое представительство при НАТО, официально оформив институциональные связи с альянсом.