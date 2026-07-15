Михаил Федоров поблагодарил свою команду за работу и заявил, что продолжит заниматься задачами, связанными с укреплением обороноспособности Украины

Министр обороны Украины подтвердил свою отставку Михаил Федоров поблагодарил свою команду за работу и заявил, что продолжит заниматься задачами, связанными с укреплением обороноспособности Украины

Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил свою отставку и рассказал о задачах, которые не удалось завершить во время работы на посту главы ведомства.

Об этом он написал в социальной сети Telegram.

По словам Федорова, одной из таких задач стала полная организационная трансформация министерства обороны Украины по стандартам НАТО и принципам эффективного управления. «Новую структуру запустили, многих уволили, начали множество процессов. Но нужно было еще решительнее увольнять людей, которые тормозили изменения», – отметил он. Также министр посетовал, что не успел перевести все закупки минобороны на тендерные процедуры и сформировать в ведомстве культуру ответственности за принятые решения.

Федоров поблагодарил свою команду за работу и заявил, что продолжит заниматься задачами, связанными с укреплением обороноспособности Украины.