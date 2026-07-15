Министр обороны Украины подтвердил свою отставку

Nariman Mehdiyev
15 Июля 2026•Обновить: 15 Июля 2026
Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил свою отставку и рассказал о задачах, которые не удалось завершить во время работы на посту главы ведомства.
Об этом он написал в социальной сети Telegram.
По словам Федорова, одной из таких задач стала полная организационная трансформация министерства обороны Украины по стандартам НАТО и принципам эффективного управления. «Новую структуру запустили, многих уволили, начали множество процессов. Но нужно было еще решительнее увольнять людей, которые тормозили изменения», – отметил он. Также министр посетовал, что не успел перевести все закупки минобороны на тендерные процедуры и сформировать в ведомстве культуру ответственности за принятые решения.
Федоров поблагодарил свою команду за работу и заявил, что продолжит заниматься задачами, связанными с укреплением обороноспособности Украины.