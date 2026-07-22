Хегсет подготовил запрос на дополнительные ассигнования на 2026 финансовый год

Министр обороны США: стоимость войны с Ираном достигла «37,5 млрд долларов» Хегсет подготовил запрос на дополнительные ассигнования на 2026 финансовый год

Соединенные Штаты «живут в опасном мире» и американским вооруженным силам необходимы дополнительные ресурсы. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

По его словам, стоимость продолжающейся войны с Ираном уже достигла 37,5 млрд долларов.

Хегсет вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном и министром сельского хозяйства Брук Роллинз ответил на вопросы членов Комитета Сената США по ассигнованиям, посвященные запросу администрации на выделение дополнительного финансирования для Пентагона.

«Как вам известно, мы живем в опасном мире, где необходимо принимать смелые и быстрые решения. Именно поэтому был подготовлен этот запрос на дополнительные ассигнования на 2026 финансовый год», - заявил Хегсет.

По его словам, запрашиваемые средства представляют собой «необходимое и срочное пополнение ресурсов для удовлетворения неотложных потребностей» Министерства обороны.

Министр подчеркнул, что речь не идет о замене уже имеющегося финансирования.

«Если мы немедленно не инвестируем в технологии, вычислительные мощности, искусственный интеллект, автономные системы и космос, мы не сможем позволить себе бездействие. Наши противники уже осуществляют подобные инвестиции и могут оставить нас позади», - сказал он.

Отвечая на вопрос сенатора-демократа Дика Дурбина о стоимости войны с Ираном, Хегсет заявил, что «по состоянию на сегодняшний день - 37 миллиардов 500 миллионов долларов».

Он предупредил, что в случае отказа Конгресса выделить дополнительные средства могут возникнуть проблемы с выплатой денежного довольствия военнослужащим.

По словам главы Пентагона, американская армия также может столкнуться с критическими проблемами, которые поставят под угрозу ее способность оперативно восполнять запасы вооружения и боеприпасов, а также бесперебойно проводить жизненно важные операции.

Выступление Хегсета четырежды прерывали протестующие

Во время заседания, посвященного запросу администрации президента США Дональда Трампа о выделении дополнительных ассигнований, вступительное выступление Хегсета в Сенате четырежды прерывалось антивоенными активистами.

Протестующие начали выкрикивать лозунги уже с первых слов министра, несколько раз срывая его выступление.

Администрацию Трампа раскритиковали за начало войны без одобрения Конгресса

Заместитель председателя Комитета Сената по ассигнованиям Пэтти Мюррей заявила, что война против Ирана стала результатом собственного решения администрации Трампа.

Она раскритиковала республиканскую администрацию за вступление в войну без одобрения Конгресса, подчеркнув, что Белый дом «сам принял решение начать войну».

По словам Мюррей, президент Трамп не представил американскому обществу убедительного обоснования этого шага, а его последствия оказались «катастрофическими». Она также напомнила, что в ходе боевых действий уже погибли американские военнослужащие.

«Президент (Трамп) говорит, что у нас нет средств на здравоохранение, уход за детьми и обеспечение жильем, но почему-то на новую войну деньги находятся всегда. Для этого, похоже, не существует ценника», - добавила сенатор.