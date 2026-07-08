Министр обороны США отменил визит в Израиль, где планировалось обсудить поставку Турции истребителей F-35

Muhammet Nazım Taşcı, Marina Mussa
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Министр обороны США Пит Хегсет отменил запланированный визит в Израиль после участия в 36-м саммите НАТО в Анкаре, где сопровождал президента США Дональда Трампа.
По данным израильских СМИ, в ходе поездки планировалось обсудить возможную поставку Турции истребителей F-35.
Информация о причинах отмены визита пока не поступала в СМИ.
Американская пресса ранее писала, что Хегсет должен был встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудить вопрос Ирана, а также возможную поставку Турции истребителей F-35.