Информация о причинах отмены визита пока не поступала в СМИ

Министр обороны США отменил визит в Израиль, где планировалось обсудить поставку Турции истребителей F-35 Информация о причинах отмены визита пока не поступала в СМИ

Министр обороны США Пит Хегсет отменил запланированный визит в Израиль после участия в 36-м саммите НАТО в Анкаре, где сопровождал президента США Дональда Трампа.

По данным израильских СМИ, в ходе поездки планировалось обсудить возможную поставку Турции истребителей F-35.

Информация о причинах отмены визита пока не поступала в СМИ.

Американская пресса ранее писала, что Хегсет должен был встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудить вопрос Ирана, а также возможную поставку Турции истребителей F-35.