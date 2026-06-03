Белоусов обсудил с министрами обороны Беларуси и Таджикистана военное сотрудничество, действия НАТО у границ и вопросы безопасности в Центральной Азии

Министр обороны РФ обсудил с коллегами из Беларуси и Таджикистана вопросы региональной безопасности Белоусов обсудил с министрами обороны Беларуси и Таджикистана военное сотрудничество, действия НАТО у границ и вопросы безопасности в Центральной Азии

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с главами оборонных ведомств Беларуси и Таджикистана Виктором Хрениным и Эмомали Собирзодой, обсудив вопросы военного и военно-технического сотрудничества, а также меры реагирования на вызовы безопасности в регионах. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в среду, 3 июня.

В ходе встречи с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Виктором Хрениным Белоусов заявил, что Москва и Минск продолжают активно развивать взаимодействие в военной сфере.

«Продолжаем активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Это особенно важно в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО у границ наших государств», - сказал глава российского военного ведомства.

Белоусов также напомнил о недавно состоявшихся совместных учениях под руководством президентов России и Беларуси, отметив их значение для укрепления взаимодействия и безопасности двух стран.

«Это очень важный момент для укрепления нашего взаимодействия и безопасности наших государств», - подчеркнул министр обороны РФ.

В свою очередь Хренин отметил регулярный характер контактов между оборонными ведомствами России и Беларуси.

«Наши встречи и общение носят регулярный характер. Мы используем любую возможность, чтобы обсудить обстановку и выработать соответствующие пути дальнейших действий в рамках СНГ, ОДКБ, а также в ходе личного общения», — заявил он.

По итогам переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего партнерства в области обороны, а также механизмы реагирования на новые вызовы и угрозы.

Отдельную встречу Белоусов провел с министром обороны Таджикистана генерал-полковником Эмомали Собирзодой. Глава Минобороны РФ отметил, что взаимодействие Москвы и Душанбе в военной сфере играет важную роль в обеспечении стабильности в Центральной Азии.

«Сотрудничество наших стран в военной области важнейший фактор сохранения стабильности в Центральной Азии», - сказал Белоусов.

По его словам, совместная работа оборонных ведомств направлена на повышение боевого потенциала Вооруженных сил Таджикистана, обмен боевым опытом, подготовку войск и обучение военнослужащих.

Белоусов подчеркнул, что важное место в этом процессе занимает обеспечение функционирования 201-й гвардейской российской военной базы и укрепление ее возможностей.

Собирзода, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за помощь в развитии Вооруженных сил Таджикистана и подготовке квалифицированных военных кадров.

«Хотел бы отметить динамику развития нашего двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», - сказал министр обороны Таджикистана.

В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.