Министр обороны России провел переговоры с заместителем министра обороны Ирана Москве выступают за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путём и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Ирана - заявил Андрей Белоусов

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл переговоры с заместителем министра обороны Ирана по стратегическому планированию Талаи-Ник Резой.

Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Согласно этой информации, глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что в Москве выступают за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путём и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Ирана.

«Желаю братскому иранскому народу, его вооружённым силам стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать всё возможное для разрешения данной ситуации», - сказал Белоусов.

По словам министра, Россия и Иран продолжат поддерживать друг друга при любом развитии ситуации.

Иранский военачальник в свою очередь выразил российскому министру благодарность за возможность провести встречу и обсудить актуальные вопросы.