Министр обороны и глава МИД Венесуэлы посетили турецкую поисково-спасательную группу

Sinan Doğan, Olga Keskin
30 Июня 2026•Обновить: 30 Июня 2026
Министр обороны Венесуэлы Густаво Гонсалес Лопес и министр иностранных дел Иван Хиль посетили турецкие поисково-спасательные отряды, осуществляющие свою миссию в зоне двух разрушительных землетрясений.
Турецкие спасатели продолжают поисково-спасательные работы в городе Ла-Гуайра, который больше всего пострадал от землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня.
Лопес и Хиль посетили турецкую поисково-спасательную группу в Ла-Гуайре, где также встретились с послом Турции в Каракасе Наджи Айданом Караманоглу.
«Способность действовать и организовываться так быстро в чрезвычайной ситуации требует превосходной подготовки и организации. А то, что вы прибыли сюда через океан, свидетельствует о том, насколько хорошо организована ваша работа», - сказал Лопес в беседе с турецкими спасателями.
Министр выразил благодарность турецкой команде, работающей в наиболее пострадавшем от стихийного бедствия районе Ла-Гуайры.
«Мы все еще находимся в моменте, когда могут происходить чудеса, когда еще можно спасать жизни. Хочу поблагодарить вас за то, что вы прибыли сюда с другого конца света за столь короткий промежуток времени», - отметил он.
Турецкие спасатели, в свою очередь, напомнили, что венесуэльские специалисты принимали участие в поисково-спасательных операциях после разрушительных землетрясений в Турции, произошедших 6 февраля 2023 года.
«Расстояния не имеют значения во время бедствия. Самое главное — братство», — подчеркнули они.
Посол Турции в Каракасе Наджи Айдан Караманоглу проинформировал венесуэльских министров о ходе работы турецкой поисково-спасательной группы.