Предстоящий саммит в Анкаре станет важной возможностью для содействия более справедливому распределению бремени между союзниками, усиления координации и поддержки Украины в рамках коллективной обороны, - Гуидо Крозетто

Министр обороны Италии: Саммит НАТО в Анкаре - важная возможность для укрепления коллективной обороны Предстоящий саммит в Анкаре станет важной возможностью для содействия более справедливому распределению бремени между союзниками, усиления координации и поддержки Украины в рамках коллективной обороны, - Гуидо Крозетто

Предстоящий в следующем месяце саммит НАТО в Анкаре станет значимой возможностью для продвижения более справедливого распределения нагрузки между союзниками, а также для усиления координации и поддержки Украины в рамках коллективной обороны. Об этом говорится в сообщении министра обороны Италии Гуидо Крозетто, опубликованном в социальной сети американской компании X после видеоконференции глав оборонных ведомств стран группы E5 (Германия, Франция, Италия, Великобритания и Польша).

«Сегодняшняя видеоконференция Группы министров обороны E5 стала важной возможностью укрепить наше общее видение более сильного НАТО и более сильной Европы, а также поддержать коллективную оборону и евроатлантическую безопасность. В рамках трансатлантических отношений было крайне важно обсудить общую стратегию по усилению вклада Европы в Альянс», — сказал министр.

По словам Крозетто, мир становится все более сложным.

«Мы в очередной раз подтвердили, что Россия остается самой серьезной и долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности. Поэтому мы продолжаем укреплять наши оборонные возможности и нашу роль в НАТО», — подчеркнул он.

«Предстоящий саммит в Анкаре станет важной возможностью для содействия более справедливому распределению бремени между союзниками и продолжения наших совместных усилий по укреплению координации и поддержки Украины в целях защиты нашей коллективной безопасности», - добавил министр обороны Италии.