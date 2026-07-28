Министр обороны Израиля: США не дают согласия на удары по энергетическим объектам Ирана Исраэль Кац заявил, что Вашингтон опасается ответных ударов Тегерана и глобального нефтяного кризиса

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тель-Авив намерен нанести новые удары по энергетической инфраструктуре Ирана, однако США не дают на это согласия.

«Мы очень хотим нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана, но США сейчас не дают на это согласия, опасаясь, что Иран нанесет ответные удары по соседним странам и спровоцирует глобальный нефтяной кризис», — заявил Кац израильскому телеканалу Сhannel 12.

По словам министра, американские самолеты, наносящие удары по Ирану, взлетают с израильских военных авиабаз.

Иран наносит ответные удары по региональным странам, но не решается атаковать сам Израиль из-за сдерживающего фактора, убежден глава ведомства.

Кац также заявил, что у США «в Иране интересов больше, чем у Израиля». Министр сообщил, что за последние два года Израиль сбросил на Иран более 35 тыс. ракет и бомб, после чего добавил, что Израиль готов наносить удары независимо от США.

Иран «пытается» совершить нападение на Нетаньяху

Кац также утверждает, что Иран пытается совершить нападение на премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных израильских политических и военных деятелей. По его словам, ключевую роль в предотвращении этих попыток играет внутренняя служба безопасности «Шин-Бет» (Шабак).

Ранее израильские СМИ сообщали, что Нетаньяху тайно покинул Израиль для визита в США в условиях усиленных и необычных мер безопасности, связанных с опасениями по поводу угроз со стороны Ирана.

Разрушения в Ливане и секторе Газа

Министр также высказался по поводу утверждений о том, что США оказывают давление на Израиль с требованием вывести войска из Ливана, Сирии и сектора Газа, которые Израиль продолжает оккупировать. «Трамп понял, что Израиль не будет выводить войска из буферных зон в Ливане, Газе и Сирии», — заявил Кац.

Комментируя ситуацию в соседнем Ливане, глава ведомства отметил, что в 24 приграничных ливанских селениях, история которых насчитывает столетие, было разрушено от 15 до 20 тыс. домов.

Говоря о масштабах продолжающейся оккупации сектора Газа, Кац признал стремление Израиля «уничтожить эксклав».

Израиль уничтожает в Газе не только подземные тоннели, но и все дома, отметил он. «Сегодня почти 70% Газы разрушено. Сегодня нет Шуджайи, нет Джебалии», - добавил он.​​​​​​​