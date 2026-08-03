Исраэль Кац заявил, что Тегеран понесет тяжелые последствия в случае нападения на Израиль

Министр обороны Израиля пригрозил Ирану «сокрушительным ударом» в случае атаки Исраэль Кац заявил, что Тегеран понесет тяжелые последствия в случае нападения на Израиль

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в случае нападения Ирана на Израиль Тегеран получит «сокрушительный удар».

В интервью израильскому телеканалу Channel 14 Кац прокомментировал актуальные события и напряженность в отношениях с Ираном.

«Если Иран нападет на Израиль, он получит сокрушительный удар, и они это прекрасно знают», - заявил министр, обращаясь к Ирану.

Кац также выразил мнение, что местные СМИ игнорируют «военные успехи» Израиля, подчеркнув, что правительство продолжит информировать общественность о достигнутых результатах.

По словам министра, к числу этих «успехов» относятся убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и других высокопоставленных иранских руководителей.

Кроме того, в сообщении отмечается, что представители израильских силовых структур негативно отреагировали на решение президента США Дональда Трампа отказаться от проведения ранее запланированной масштабной военной операции против Ирана.

Ранее израильские СМИ сообщали о возможности нанесения США широкомасштабного удара по Ирану, а также о том, что Израиль повысил уровень боевой готовности до максимального.

31 июля Дональд Трамп заявил, что США будут наносить Ирану «очень жесткие удары до тех пор, пока он не перестанет представлять угрозу», добавив, что, по его мнению, развитие ситуации «идет для США весьма успешно».