Исраэль Кац сказал, что ливанцы, вынужденные покинуть свои дома из-за израильской оккупации, не вернутся в свои дома, армия не допустит этого

Министр обороны Израиля: «Мы не уйдем с юга Ливана, даже если США об этом попросят» Исраэль Кац сказал, что ливанцы, вынужденные покинуть свои дома из-за израильской оккупации, не вернутся в свои дома, армия не допустит этого

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия продолжит оставаться на оккупированных ею территориях на юге Сирии и Ливана: «Даже если США об этом попросят, армия не уйдет с юга Ливана».

Как сообщает газета «Times of Israel», Кац во время мероприятия в столице Тель-Авиве выступил с заявлением о ситуации на юге Ливана, находящемся под израильской оккупацией.

Кац заявил, что израильская армия будет и впредь оставаться на оккупированных ею территориях на юге Сирии и Ливана.

Утверждая, что именно в этом заключается концепция безопасности Израиля, он отметил, что израильские военные останутся на оккупированных территориях, а гражданское население будет находиться за их пределами.

В заключение Кац сказал, что ливанцы, вынужденные покинуть свои дома из-за израильской оккупации, не вернутся в свои дома, армия не допустит этого.

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала множество населенных пунктов на юге страны.

В это время правительство Ливана заявило, что число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион.​​​​​​​

Упоминание о «перемирии в Ливане» в протоколе о взаимопонимании, подписанном между США и Ираном и по которому продолжаются переговоры, привело к росту напряженности между правительствами Тель-Авива и Вашингтона; израильские официальные лица, во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, заявили, что не намерены выводить свои войска из оккупированных районов Ливана.

В ходе переговоров между США и Ираном, прошедших в Швейцарии, было сообщено, что будет создан новый механизм для наблюдения за прекращением огня в Ливане и что Иран направит своего представителя в этот механизм.