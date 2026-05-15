Министр обороны Израиля заявил об ударе по одному из лидеров бригад «Кассам» в Газе Исраэль Кац прокомментировал авиаудар, нанесенной израильской армией по городу Газа

Мишенью удара израильской армии по городу Газа был высокопоставленный представитель военного крыла ХАМАС - бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» - Изз ад-Дин аль-Хаддад. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети американской компании X, комментируя авиаудар, нанесенной израильской армией по городу Газа.

По его словам, приказ о проведении операции был отдан совместно с премьер- министром Биньямином Нетаньяху.

Кац утверждает, что целью атаки, осуществленной несмотря на прекращение огня, был один из ключевых командиров бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» — Изз ад-Дин аль-Хаддад.

На распространившихся в соцсетях кадрах видно, что здание, ставшее мишенью удара в Газе, получило серьезные повреждения и загорелось.

Ранее министр обороны Израиля Кац уже выступал с угрозами убийства в адрес высокопоставленных представителей ХАМАС, включая одного из лидеров движения Халила аль-Хайя и одного из ключевых командиров движения ,Изз ад-Дина аль-Хаддада.