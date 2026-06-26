Если Иран нападет на Израиль, это станет его самой большой ошибкой за всю историю, — пригрозил Исраэль Кац

Министр обороны Израиля выступил с угрозами в адрес Ирана Если Иран нападет на Израиль, это станет его самой большой ошибкой за всю историю, — пригрозил Исраэль Кац

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ответил угрозой на заявление командующего «Силами Иерусалима» Корпуса стражей исламской революции Исмаила Каани, призвавшего к выводу войск из оккупированных ими районов Ливана.

В своих постах на иврите и фарси, опубликованных в социальной сети американской компании X, Кац, сославшись на ряд утверждений о Каани, ранее распространившихся в социальных сетях, заявил: «Похоже, образ коллаборациониста подходил ему гораздо больше, чем эта куча нелепых угроз».

«Если Иран нападет на Израиль, это станет его самой большой ошибкой за всю историю», — пригрозил Кац, добавив, что в такой ситуации ничто не сможет их остановить.

Ранее Каани сказал, что Израиль должен добровольно вывести свои войска с территории Ливана, иначе они будут вытеснены.

Подчеркнув, что Израиль должен покинуть всю территорию Ливана, Каани отметил: «Эти земли — не площадка для игр оккупантов, а поле сопротивления и стойкости. Если сионисты сегодня не уйдут по собственной воле, то завтра им придется бежать в унижении и беспомощном поражении».

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала множество населенных пунктов на юге страны.

17 апреля президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу временного перемирия, однако, несмотря на его последующее продление, израильская армия продолжала наносить удары по югу Ливана.

В то же время в Вашингтоне при посредничестве США продолжались израильско-ливанские переговоры; в ходе последнего раунда переговоров, состоявшегося на этой неделе, было сообщено, что в рамках плана США будут определены некоторые «пилотные» районы, и будет обсуждаться вопрос о выводе израильских войск из этих районов и размещении там ливанских войск.

Упоминание о «перемирии в Ливане» в протоколе о взаимопонимании, подписанном между США и Ираном, привело к росту напряженности между правительствами Тель-Авива и Вашингтона; израильские официальные лица, во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, заявили, что не намерены выводить свои войска из оккупированных ими районов Ливана. В ходе переговоров было сообщено, что будет создан новый механизм для наблюдения за соблюдением перемирия в Ливане и что Иран направит в этот механизм своего представителя.