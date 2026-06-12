Исраэль Кац заявил, что Израиль ожидает от Трампа сохранения приверженности не только цели прекращения ядерной и баллистической программ Ирана, но и «другим принципам»

Министр обороны Израиля: армия не покинет оккупированные районы в Газе, Ливане и Сирии Исраэль Кац заявил, что Израиль ожидает от Трампа сохранения приверженности не только цели прекращения ядерной и баллистической программ Ирана, но и «другим принципам»

Израиль не намерен выводить войска из сектора Газа и оккупированных им территорий на юге Ливана и в Сирии. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац в социальной сети американской компании X.

Кац отметил, что Израиль также продолжит оккупировать Западный берег реки Иордан.

Кроме того, министр пригрозил расширить число лагерей палестинских беженцев на Западном берегу, которые становятся мишенями атак израильских военных, если возникнет такая необходимость.

Касаясь переговоров между США и Ираном, Кац заявил, что Тель-Авив ожидает от американского лидера Дональда Трампа сохранения приверженности не только цели прекращения ядерной и баллистической программ Ирана, но и «другим принципам», связанным с поддерживаемыми Тегераном прокси-силами в регионе.

По словам Каца, Трамп стремится к заключению соглашения, отвечающего общим интересам США и Израиля, с целью «не допустить получения Ираном ядерного оружия».

Министр также сообщил, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручили армии готовиться к возможности самостоятельных действий в будущем для того, чтобы,«не допустить получения Ираном ядерного оружия».