Страна обладает реальной обороноспособностью тогда, когда устойчивы ее органы управления, экономика и общество, - Борис Писториус

Министр обороны: Германия потеряла шесть лет из-за бездействия в сфере обороны Страна обладает реальной обороноспособностью тогда, когда устойчивы ее органы управления, экономика и общество, - Борис Писториус

Германия потеряла шесть лет в плане оснащения вооруженных сил и военно-гражданской обороны из-за бездействия в период аннексии Крыма. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, выступая на мероприятии, организованном Фондом Гельмута Шмидта.

«Когда был аннексирован Крым, мы думали: это пройдет, через день-два все снова наладится, и мы продолжим идти своим путем. Мы, по сути, услышали сигнал тревоги, но нажали кнопку отсрочки и снова легли спать. Эти шесть лет были потеряны как для гражданской обороны и взаимодействия между военными и гражданскими структурами, так и для общественной сплоченности, общего понимания угроз и оснащения наших вооруженных сил», - сказал министр.



Говоря о том, как гражданско-военное сотрудничество может способствовать повышению устойчивости общества, Писториус привел в пример страны Северной Европы.

«Да, скандинавские страны опережают нас на шесть лет. Почему? Потому что в 2014 году, как и Польша и страны Балтии, они услышали тревожный сигнал после аннексии Крыма, поднялись и начали действовать», – отметил Писториус.

По его словам, обеспечение обороноспособности является задачей всего общества.

«Обороноспособность государства не может обеспечиваться исключительно вооруженными силами. Страна обладает реальной обороноспособностью тогда, когда устойчивы ее органы управления, экономика и общество», – подчеркнул он.

В качестве примера Писториус привел Финляндию, где при населении около 5,5 млн человек насчитывается примерно 900 тыс. резервистов, что составляет около 16% населения.

«У нас этот показатель сейчас составляет лишь около 1%. Кроме того, почти 80% населения Финляндии готовы защищать свою страну. В Финляндии также имеется около 55 тыс. убежищ и подземных укрытий, способных обеспечить защиту примерно 85% населения. Для Германии это недостижимый показатель», – отметил министр.

Писториус также сообщил, что на прошлой неделе в Брюсселе обсуждал с министром обороны США Питом Хегсетом планы по сокращению американского военного присутствия в Германии.

«Да, мы понимаем, что вывод войск необходим, но просим делать это скоординированно. Необходимо оставить нам возможность своевременно восполнить возникающие пробелы, иначе могут возникнуть опасные дефициты возможностей, что не отвечает и интересам самих США», - сказал он.

«Мы живем во все более непредсказуемом мире»

Писториус подчеркнул, что современный мир становится все менее предсказуемым.

По его словам, глобальная ситуация характеризуется ростом напряженности, нестабильности и усилением геополитической конкуренции.

«Угрозы нашей свободе и демократии сегодня как никогда велики. Причем они исходят не только извне, но, что, особенно важно, возникают изнутри», – заявил министр.

Он отметил, что эффективное сдерживание невозможно без военной силы.

«Без успешного сдерживания мы в конечном итоге сами можем стать объектом военного нападения. Последствия этого мы уже пятый год наблюдаем на примере Украины, где конфликт по-прежнему продолжается в полную силу», – сказал Писториус.

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