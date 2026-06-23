Министр обороны: Германия потеряла шесть лет из-за бездействия в сфере обороны

Cüneyt Karadağ, Olga Keskin
23 Июня 2026•Обновить: 23 Июня 2026
Германия потеряла шесть лет в плане оснащения вооруженных сил и военно-гражданской обороны из-за бездействия в период аннексии Крыма. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, выступая на мероприятии, организованном Фондом Гельмута Шмидта.
«Когда был аннексирован Крым, мы думали: это пройдет, через день-два все снова наладится, и мы продолжим идти своим путем. Мы, по сути, услышали сигнал тревоги, но нажали кнопку отсрочки и снова легли спать. Эти шесть лет были потеряны как для гражданской обороны и взаимодействия между военными и гражданскими структурами, так и для общественной сплоченности, общего понимания угроз и оснащения наших вооруженных сил», - сказал министр.
Говоря о том, как гражданско-военное сотрудничество может способствовать повышению устойчивости общества, Писториус привел в пример страны Северной Европы.
«Да, скандинавские страны опережают нас на шесть лет. Почему? Потому что в 2014 году, как и Польша и страны Балтии, они услышали тревожный сигнал после аннексии Крыма, поднялись и начали действовать», – отметил Писториус.
По его словам, обеспечение обороноспособности является задачей всего общества.
«Обороноспособность государства не может обеспечиваться исключительно вооруженными силами. Страна обладает реальной обороноспособностью тогда, когда устойчивы ее органы управления, экономика и общество», – подчеркнул он.
В качестве примера Писториус привел Финляндию, где при населении около 5,5 млн человек насчитывается примерно 900 тыс. резервистов, что составляет около 16% населения.
«У нас этот показатель сейчас составляет лишь около 1%. Кроме того, почти 80% населения Финляндии готовы защищать свою страну. В Финляндии также имеется около 55 тыс. убежищ и подземных укрытий, способных обеспечить защиту примерно 85% населения. Для Германии это недостижимый показатель», – отметил министр.
Писториус также сообщил, что на прошлой неделе в Брюсселе обсуждал с министром обороны США Питом Хегсетом планы по сокращению американского военного присутствия в Германии.
«Да, мы понимаем, что вывод войск необходим, но просим делать это скоординированно. Необходимо оставить нам возможность своевременно восполнить возникающие пробелы, иначе могут возникнуть опасные дефициты возможностей, что не отвечает и интересам самих США», - сказал он.
«Мы живем во все более непредсказуемом мире»
Писториус подчеркнул, что современный мир становится все менее предсказуемым.
По его словам, глобальная ситуация характеризуется ростом напряженности, нестабильности и усилением геополитической конкуренции.
«Угрозы нашей свободе и демократии сегодня как никогда велики. Причем они исходят не только извне, но, что, особенно важно, возникают изнутри», – заявил министр.
Он отметил, что эффективное сдерживание невозможно без военной силы.
«Без успешного сдерживания мы в конечном итоге сами можем стать объектом военного нападения. Последствия этого мы уже пятый год наблюдаем на примере Украины, где конфликт по-прежнему продолжается в полную силу», – сказал Писториус.
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