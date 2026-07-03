Министр обороны Бельгии: технологический опыт Турции представляет большой интерес для нас

Турция является важным союзником по НАТО, технологический опыт страны представляет значительный интерес для Бельгии и Европы в целом. Об этом «Анадолу» в преддверии саммита НАТО в Анкаре заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Министр подчеркнул, что предстоящий саммит будет крайне важным, и отметил, что в свете последних международных событий НАТО переживает непростые времена. «Велись дискуссии по Ближнему Востоку, по вопросу борьбы против иранского режима. У нас были некоторые разногласия по поводу открытия военных баз для американских самолетов. Также были расхождения во мнениях относительно увеличения оборонных расходов. Так что для НАТО это был не самый легкий год», — заявил глава бельгийского оборонного ведомства.

По его словам, именно поэтому сейчас важнее, чем когда-либо, сохранять единство. Министр подчеркнул необходимость совместной работы по таким направлениям, как оборонные инвестиции, Модель сил НАТО, наращивание производства, противовоздушная оборона и новые технологии.

Отвечая на вопрос об ожиданиях от саммита, Франкен сказал, что с нетерпением ждет поездки в Анкару, чтобы вновь увидеть теплое гостеприимство турецкого народа. «Кроме того, я буду там на Форуме оборонной промышленности НАТО. Так что с понедельника по вечер среды я буду в Анкаре»,- рассказал министр.

Министр подчеркнул важность демонстрации единства союзников на саммите. «Вместе мы устоим, разделившись — падем. Это самое важное — проявить единство. Во-вторых, нам необходимо работать над технологиями, противовоздушной обороной и наращиванием производства в оборонной промышленности. В-третьих, конечно, важна поддержка Украины», - заявил министр.

Касаясь концепции «НАТО 3.0», реализация которой ожидается на саммите в Анкаре, Франкен отметил, что это означает больше ответственности для Бельгии и европейских союзников. «Это означает, что Бельгия и европейские союзники должны взять на себя больше ответственности, больше инвестировать в оборону и взять архитектуру безопасности европейского континента в свои руки. В этом суть, и именно это мы должны сделать», - подчеркнул министр.

Он также прокомментировал возможное сокращение военного присутствия США в Европе и дискуссии о том, как Европа должна заполнить образующийся вакуум. «Нам необходимо иметь качественное планирование в рамках НАТО. Этим занимается Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR). Мы должны по-настоящему реализовать это планирование, разработать надежные планы и следовать им. Это означает, что мы должны достичь наших целей и устранить все пробелы в возможностях. Поскольку США выведут свои войска и некоторые военные возможности из Европы, переключив внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, необходимо взять на себя больше ответственности, восполнить недостающее и сделать то, что должны», - заявил глава ведомства.

Франкен также сообщил, что Бельгия в рамках Модели сил НАТО предоставит самолеты-заправщики, истребители F-16, беспилотники MQ-9B SkyGuardian, а также средства разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). «Таким образом, министерство обороны Бельгии будет готово немедленно внести больший вклад в НАТО», — добавил он.

Турция должна участвовать в программе ЕС SAFE-2

Франкен также затронул вклад принимающей страны — Турции — в деятельность Североатлантического альянса. «Турция — очень важный союзник. Страна, которая уже много лет является членом НАТО и занимает значимое место в Альянсе. НАТО нуждается в Турции, и я надеюсь, что мы сможем очень хорошо поработать вместе. Слышал, что саммит будет организован на высочайшем уровне. С нетерпением жду возможности вновь ощутить теплое гостеприимство турецкого народа. Да, я люблю Анкару, люблю Турцию. Я действительно с нетерпением жду возможности там побывать»,- сказал Тео Франкен.

Глава ведомства также подчеркнул, что Турция обязательно должна участвовать в программе ЕС SAFE-2, основанной на кредитных механизмах союза. Министр назвал ошибочным решение не включать Анкару в предыдущий этап — SAFE-1 (Security Action for Europe), добавив, что Бельгии и Европе есть чем воспользоваться из турецкого технологического опыта.

Франкен также упомянул о своем визите на корвет «TCG Burgazada», который в эти дни стоит на военно-морской базе Зебрюгге в рамках мероприятий «Navy Days 2026». «Я видел ваш корвет, он действительно впечатляет — это платформа с передовыми технологиями и высокими стандартами», - сказал он.

По словам министра, Турция должна быть частью этого процесса, потому что она очень важный союзник. «Мы должны работать вместе. С каждым днем у нас появляются все более сильные конкуренты и противники. Поэтому, чтобы оставаться сильными и защищать наши ценности, мы должны действовать сообща», — отметил Франкен.

Министр обратил внимание на сотрудничество, которое Бельгия осуществляет с Турцией по многим направлениям. «Мы проводим множество совместных учений. Работаем под эгидой НАТО и в этом контексте проводим совместные тренировки. Кроме того, полагаю, мы могли бы наладить более тесное сотрудничество в сфере совместных закупок и оборонной промышленности»,- заявил он.

Франкен напомнил об обширной Экономической миссии, которую Бельгия организовала в Турцию в прошлом месяце. «После проведенной в Турцию экономической миссии сотрудничество продолжается, заключаются новые контракты. Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев, мы видим, что экономическая миссия приносит конкретные результаты. Это очень позитивное развитие. Мы будем продолжать двигаться в этом направлении»,- добавил он.

