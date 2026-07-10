Ранее генсек Совета национальной безопасности Ирана Зулькадир заявил, что Иран применит ответные меры против Израиля в ответ на атаки США

Министр обороны: Армия Израиля всегда готова к любому сценарию — как к нападению, так и к обороне Ранее генсек Совета национальной безопасности Ирана Зулькадир заявил, что Иран применит ответные меры против Израиля в ответ на атаки США

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ответил генеральному секретарю Совета национальной безопасности Ирана Мухаммеду Бакиру Зулькадиру, заявившему, что Иран применит ответные меры против Израиля в ответ на атаки США, словами: «Мы готовы к любому сценарию».

Министр обороны Кац в своём посте в социальной сети X процитировал новость, в которой содержались заявления Зулкадира о намерении нанести ответный удар по Израилю.

«Армия Израиля всегда готова к любому сценарию — как к нападению, так и к обороне», - заявил Кац.

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Ирана Зулкадир использовал выражения: «Как мы уже заявляли ранее, на любую атаку на инфраструктуру будет дан ответ в полную силу. Сионистский режим, стоящий за этими атаками, также не будет в безопасности из-за ответа, который дадут наши бойцы».

После масштабных авиаударов, нанесённых США по Ирану в ночь на среду, в прессе появились сообщения о том, что израильские вооружённые силы усилили свою готовность к возможному ответному удару со стороны Тегерана или Ливана.

С целью прекращения войны между США и Ираном 14 июня обе страны подписали Исламабадское соглашение, в котором был предусмотрен 60-дневный срок для переговоров по заключению окончательного соглашения.

Однако 8 июля вооружённые силы США начали новые атаки против Ирана, а Иран в ответ нанес удары по американским базам в соседних странах.