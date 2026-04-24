Tolga Akbaba, Nariman Mehdiyev
24 Апрель 2026•Обновить: 24 Апрель 2026
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Исламабад, который стал первым пунктом его визита, включающего Пакистан, Оман и Россию.
По данным полуофициального иранского информационного агентства «Тесним», Fракчи прибыл в столицу Пакистана Исламабад.
Согласно этой информации, Аракчи проведет двусторонние консультации с официальными лицами Пакистана, Омана и России. Стороны обсудят текущие события в регионе и последнюю ситуацию в связи с войной США и Израиля против Ирана.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бекаи отметил, что в ходе визита Аракчи в Пакистан, Оман и Россию будут обсуждаться усилия по прекращению войны, которую США и Израиль навязали Ирану.