Глава МИД Ирана обсудит с официальными лицами Пакистана, Омана и России ситуацию в связи с войной, развязанной США и Израилем против Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Исламабад, который стал первым пунктом его визита, включающего Пакистан, Оман и Россию.

Аракчи прибыл в столицу Пакистана Исламабад.

Согласно этой информации, Аракчи проведет двусторонние консультации с официальными лицами Пакистана, Омана и России. Стороны обсудят текущие события в регионе и последнюю ситуацию в связи с войной США и Израиля против Ирана.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бекаи отметил, что в ходе визита Аракчи в Пакистан, Оман и Россию будут обсуждаться усилия по прекращению войны, которую США и Израиль навязали Ирану.