Разговор состоялся после того, как Украина нанесла удар по судну, связанному с Ираном, в Каспийском море

Министр иностранных дел Израиля и Украины обсудили актуальные темы дня Разговор состоялся после того, как Украина нанесла удар по судну, связанному с Ираном, в Каспийском море

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой после того, как Украина нанесла удар по судну, связанному с Ираном, в Каспийском море.

Министр Саар сообщил в социальной сети американской компании X, что он и его украинский коллега Сибиха обсудили «проблемы, с которыми сталкиваются обе страны, в том числе иранскую угрозу».

Напомнив, что дипломатические отношения между Тель-Авивом и Киевом вступают в 35-й год, Саар отметил, что стороны нацелены на углубление сотрудничества, в том числе в области создания новых учебных центров в украинских больницах.

Сообщив, что пригласил Сибигу в Израиль, Саар отметил, что выразил своему коллеге глубокую скорбь в связи с тяжелыми потерями, понесенными Украиной в ходе войны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в Каспийском море корабли, перевозившие военные грузы, связанные с Ираном, а также военный корабль подверглись ударам с большого расстояния.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, осудил нападение, предупредив, что данное действие не останется без ответа.

«Угрозы Ирана являются необоснованными и беспочвенными. Режим в Тегеране является прямым соучастником агрессии России против Украины и подстёгивает преступную войну, которую Москва ведёт с 2022 года, используя оружие, убивающее украинцев», - подчеркнул в свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига.