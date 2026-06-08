Считаю, что в самом ближайшем будущем мы добьемся конкретного прогресса в полной нормализации наших отношений с Турцией - заявил Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Армении выразил надежду на полную нормализацию отношений с Турцией Считаю, что в самом ближайшем будущем мы добьемся конкретного прогресса в полной нормализации наших отношений с Турцией - заявил Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отметив, что диалог с Турцией продолжается и началась прямая торговля, заявил: «Я хочу выразить свою уверенность в том, что в ближайшем будущем будет достигнута полная нормализация отношений».

Согласно сообщению официального агентства Армении «Арменпресс», Мирзоян высказал свою оценку отношений с Турцией на заседании парламента, посвященном бюджету.

«Наш диалог с Турцией продолжается. Прошли заседания рабочей группы, созданной для возобновления железнодорожной линии Гюмри-Карс, а также другие встречи», - сказал он.

«Я ожидаю и считаю, что в самом ближайшем будущем мы добьемся конкретного прогресса в полной нормализации наших отношений с Турцией», — отметил Мирзоян, добавив: «Я хочу выразить свою уверенность в том, что в ближайшем будущем будет достигнута полная нормализация». Несмотря на то, что географически операции по-прежнему осуществляются через третьи страны, торговые отношения продолжаются».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, объявивший о своей победе на парламентских выборах в Армении, также указал, что Ереван добился очень хорошей динамики в отношениях с Турцией: «Чтобы сделать окончательный прорыв, нам необходимо сохранить эту динамику».

Нормализация отношений с Турцией

В период правления Пашиняна шаги, предпринятые в отношениях с Турцией, привлекают внимание.

В 2021 году бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч был назначен специальным представителем в Армении, а вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян — специальным представителем от армянской стороны.

В январе 2022 года Кылыч и Рубинян встретились в Москве, где было достигнуто соглашение о продолжении переговоров между Турцией и Арменией, направленных на полную нормализацию отношений, без каких-либо предварительных условий. Этот процесс был положительно воспринят международным сообществом.

Авиасообщение между Арменией и Турцией, прекратившееся в 2020 году, возобновилось 2 февраля 2022 года: самолет, вылетевший из аэропорта Стамбула имени Сабихи Гёкчен, приземлился в международном аэропорту Звартноц в Ереване.

С 1 января 2023 года между Турцией и Арменией стало возможным прямое воздушное грузовое сообщение.

Были также сняты ограничения на доступ пользователей из Турции к сайтам в Армении, за исключением сайтов официальных органов Армении.

Пока стороны продолжали переговоры, по-прежнему поступали позитивные сообщения о ходе процесса. Армения объявила, что в 2024 году армянская сторона пограничного пункта Алиджан на границе с Турцией (пограничный пункт Маргара) была полностью обновлена и готова к эксплуатации.

В соответствии с решением, принятым сторонами в конце 2025 года, с 1 января 2026 года владельцы дипломатических, служебных и специальных паспортов Турции и Армении получили возможность бесплатно получать электронные визы, что обеспечило упрощение визового режима.

По итогам переговоров, состоявшихся 4 мая между вице-президентом Джевдетом Йылмазом и Пашиняном, был подписан меморандум о взаимопонимании относительно совместной реставрации моста Ани, одна часть которого находится в Турции, а другая — в Армении.

Бюрократические приготовления к началу прямой торговли между Турцией и Арменией были завершены по состоянию на 11 мая, а необходимые технические и бюрократические работы по открытию общей границы между двумя странами продолжаются.

Благодаря введенному новому порядку стало возможным указывать конечный пункт назначения или выезда для товаров, следующих из Турции в третью страну, а оттуда в Армению, или прибывающих по тому же маршруту, как «Армения/Турция».

Пашинян в мае этого года сообщил, что «железная дорога Ахалкалаки-Карс, как и Азербайджанская железная дорога, открыта для экспорта и импорта Армении».