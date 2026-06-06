Перед визитом в Тегеран Мухсин Накви встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который дал ему указания относительно переговорного процесса между Ираном и США

Министр внутренних дел Пакистана прибыл в Тегеран Перед визитом в Тегеран Мухсин Накви встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который дал ему указания относительно переговорного процесса между Ираном и США

Министр внутренних дел Пакистана Мухсин Накви, выступающий посредником в дипломатическом процессе между Ираном и США, прибыл в столицу Тегеран для проведения ряда встреч.



По данным полуофициального иранского информационного агентства «Тесним», Накви прибыл в Тегеран.



Ожидается, что во время визита в Тегеран Накви встретится с высокопоставленными иранскими чиновниками, в первую очередь с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.



Перед визитом в Тегеран Накви встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который дал ему указания относительно переговорного процесса между Ираном и США.