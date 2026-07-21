Министры обороны Турции и Кувейта обсудили вопросы региональной безопасности Яшар Гюлер и Абдулла Али аль-Абдулла ас-Салем ас-Сабах провели телефонный разговор

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел телефонный разговор с министром обороны Кувейта шейхом Абдуллой Али аль-Абдуллой ас-Салемом ас-Сабахом.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции на своей странице в социальной сети турецкой компании NSocial.

«Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел телефонный разговор с министром обороны Кувейта шейхом Абдуллой Али Абдуллой Аль-Салемом Ас-Сабахом. В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества в сфере обороны и безопасности», — говорится в сообщении министерства.