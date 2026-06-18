Министры обороны стран НАТО проводят финальную встречу перед саммитом в Анкаре На встрече будут рассмотрены вопросы, непосредственно влияющие на безопасность Альянса

Министры обороны стран-участниц НАТО обсуждают в Брюсселе подготовку к саммиту в Анкаре, запланированному на 7–8 июля, а также шаги по укреплению оборонного потенциала Североатлантического Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем выступлении на открытии встречи в штаб-квартире в Брюсселе заявил, что это заседание является последним важным этапом перед саммитом, который состоится через три недели в Анкаре.

Рютте отметил, что в ходе сегодняшней встречи министры обсудят, каким образом европейские союзники и Канада могут взять на себя еще больше ответственности в сфере обычных вооружений, чтобы сделать безопасность Альянса более сбалансированной и устойчивой.

Генсек подчеркнул, что союзники уже демонстрируют впечатляющий прогресс в увеличении доли расходов на оборону по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) и в трансформации этих возросших ассигнований в боеготовность сил и оборонные возможности.

Глава военно-политического блока также сообщил, что на встрече будут рассмотрены вопросы, выходящие за пределы Европы, но непосредственно влияющие на безопасность Альянса.

«Союзники давно сходятся во мнении, что Ирану нельзя позволить обладать ядерным оружием. Сегодня, благодаря предпринятым Соединенными Штатами шагам, очевидно, что Иран находится дальше от достижения этой цели, чем за все предыдущее время. Мы все приветствуем возможность установления мира, открывшуюся после заключения соглашения между США и Ираном»,- сказал он.

Рютте также указал на то, что министры обсудят вклад союзников в международные усилия по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, в рамках заседания состоится встреча Контактной группы по обороне Украины, на которой будут объявлены новые обязательства по оказанию помощи.

Турцию на встрече представляет министр национальной обороны Яшар Гюлер.