Через КПП «Рафах» и «Керем-Абу-Салим» до настоящего времени смогли выехать лишь 3 тыс. 226 человек

Министерство здравоохранения Газы: Израиль препятствует выезду более 17 тыс. пациентов на лечение Через КПП «Рафах» и «Керем-Абу-Салим» до настоящего времени смогли выехать лишь 3 тыс. 226 человек

Более 17 тыс. палестинских пациентов, которым было выдано направление на лечение за рубежом, не могут покинуть сектор Газа из-за препятствий со стороны Израиля. Об этом сообщило палестинское министерство здравоохранения в Газе.

Исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Махир Шамийе на пресс-конференции в медицинском комплексе «Аш-Шифа» в городе Газа заявил, что по состоянию на 20 мая имеется 17 тыс. 757 направлений на лечение пациентов за пределами сектора Газа.

По словам Шамийе, через КПП «Рафах» и «Керем-Абу-Салим» до настоящего времени смогли выехать лишь 3 тыс. 226 человек. Из них только 1 тыс. 204 были пациентами, остальные сопровождающими лицами.

Возник серьезный гуманитарный пробел

Шамийе отметил, что значительный разрыв между числом пациентов, ожидающих лечения, и количеством людей, которым удалось выехать из Газы, создал «серьезный гуманитарный пробел». По его словам, эта ситуация усиливает страдания больных и приводит к росту ежедневного числа смертей.

Он подчеркнул, что пациенты, включаемые в списки на выезд, определяются исключительно на основании медицинских критериев. Консультативный совет, состоящий из профильных врачей, оценивает случаи с учетом степени риска и необходимости лечения.

Шамийе сообщил, что отдел по обслуживанию пациентов в координации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) занимается подготовкой и сопровождением списков больных. Все имена и процедуры проходят многоэтапную проверку и контроль.

Израиль является главным виновником всех кризисов

Шамийе подчеркнул, что главным ответственным за сложившийся кризис является Израиль. По его словам, длительные проверки безопасности и сокращение числа дней, когда разрешается пересечение границы, привели к серьезному снижению количества пациентов, которые могут выехать на лечение за рубеж.

Он отметил, что переход в Египет через КПП «Рафах» в лучшем случае ограничен тремя днями в неделю, а для медицинской эвакуации в Египет через КПП «Керем-Абу-Салим» между Израилем и Газой выделяется всего один день в неделю.

Шамийе заявил, что такие меры представляют собой систематическую политику, направленную на то, чтобы лишить пациентов в Газе доступа к специализированной медицинской помощи.

Призыв к международному сообществу

Представитель министерства здравоохранения Газы заявил, что необходимо восстановить работу системы лечения за рубежом в соответствии с механизмами, действовавшими до 7 октября 2023 года. По его словам, палестинские посольства должны отслеживать состояние пациентов, покидающих Газу.

Шамийе также отметил, что восстановление и оснащение больниц и медицинских учреждений в Газе позволит сократить число пациентов, которых приходится направлять на лечение за рубеж.

Он призвал международные организации и правозащитные структуры оказать давление на Израиль, чтобы добиться открытия пограничных переходов.

Шамийе подчеркнул, что каждый новый день приводит к новым человеческим потерям, а жизни тысяч пациентов, ожидающих лечения, находятся под угрозой.

Система здравоохранения Газы находится на грани коллапса

Сектор здравоохранения в Газе переживает тяжелый кризис из-за разрушений, вызванных израильскими атаками.

Наряду с серьезным ущербом, нанесенным больницам и медицинской инфраструктуре, нехватка лекарств, топлива и медицинских материалов затрудняет устойчивое оказание медицинской помощи.

После примерно 20 месяцев закрытия КПП «Рафах» был частично вновь открыт 2 февраля 2026 года в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве США.

Однако в конце февраля переход вновь закрыли из-за напряженности между Израилем и Ираном, а в марте и апреле он начал работать в ограниченном режиме.

С 21 мая 2026 года через КПП «Рафах» разрешен только пеший переход. Ежедневно через него пропускают ограниченное число пациентов, раненых и лиц с гуманитарными случаями, тогда как тысячи жителей Газы по-прежнему ожидают разрешения на выезд.