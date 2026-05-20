Министерство вакуфов Палестины осудило подсветку мечети Ибрагима цветами израильского флага В ведомстве назвали действия Израиля «явной нападкой на святость мечети и чувства мусульман»

Министерство вакуфов и религиозных дел Палестины осудило освещение стен мечети Ибрагима в оккупированном израильтянами городе Эль-Халиль в цвета израильского флага и ивритскими лозунгами.

В письменном заявлении ведомства подчеркивается, что освещение стен мечети цветами израильского флага является «явным нападением на святость мечети и чувства мусульман».

В документе отмечается, что мечеть Ибрагима является «исключительно исламским вакуфом, на который у немусульман нет каких-либо прав».

Подчеркивается, что все израильские практики в мечети являются юридически «недействительными», а эти шаги — опасными попытками изменить исторический характер мечети и насильственно навязать новую иудаизированную реальность».

В заявлении содержится призыв к международному сообществу и правозащитным организациям срочно вмешаться для прекращения правонарушений в отношении исламских святынь. Кроме того, палестинцев призвали активно присутствовать в мечети Ибрагима для ее защиты и сохранения ее исламско-арабской идентичности.

Правозащитник Ариф Джабир сообщил «Анадолу», что израильские поселенцы, узурпировавшие палестинские земли, накануне вечером устроили празднование рядом с мечетью Ибрагима. По его словам, израильтяне подсветили стены мечети синими огнями в честь годовщины оккупации Эль-Халиля в 1967 году, а также устроили громкую трансляцию музыки во дворе мечети.

Согласно ежемесячному отчету Министерства вакуфов и религиозных дел, в апреле израильские власти 91 раз препятствовали призыву на молитву (азану) в мечети Ибрагима.

После совершенной 25 февраля 1994 года резни, когда еврейский экстремист убил 29 палестинцев во время молитвы, Израиль разделил мечеть на две части: 63 % территории отдали под контроль евреев, 37 % — мусульман.