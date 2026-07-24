По данным ведомства, 21 человек был убит в результате нападений израильских поселенцев

Минздрав Палестины: с начала 2026 года на Западном берегу погибли 86 палестинцев По данным ведомства, 21 человек был убит в результате нападений израильских поселенцев

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с начала 2026 года в результате атак израильской армии и израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан погибли 86 палестинцев.

В письменном заявлении ведомства приводятся данные о последствиях продолжающихся нападений на Западном берегу.

Согласно сообщению, с начала 2026 года в результате обстрелов погибли 86 палестинцев, из которых 21 человек стал жертвой нападений израильских поселенцев, незаконно захвативших палестинские земли.

После начала израильской военной операции в секторе Газа в октябре 2023 года на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме значительно участились задержания, рейды и нападения на палестинцев.