Минздрав Палестины: конфискация Израилем налоговых поступлений вызвала дефицит сотен лекарств

Из-за углубляющегося финансового кризиса, вызванного продолжающимся удержанием Израилем причитающихся Палестине налоговых поступлений, сотни наименований лекарств и медицинских расходных материалов исчерпаны, что ставит под угрозу жизни тыс. пациентов, включая 4000 онкобольных.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Палестины, напомнив, что удерживаемые поступления состоят из налогов на товары, ввозимые на палестинские территории, которые Израиль взимает от имени Палестинской администрации независимо от того, поступают ли эти товары из Израиля или через контролируемые Тель-Авивом пограничные переходы.

В ведомстве отметили, что на центральных складах полностью исчерпано более 726 наименований медикаментов и медицинских материалов, наблюдается острейшая нехватка жизненно важных препаратов, лекарств от онкологических заболеваний и запасов для экстренных случаев.

В заявлении отмечается, что нынешний кризис напрямую угрожает жизням тысяч пациентов, нуждающихся в диализе, хроническом лечении и специализированной медицинской помощи, а также 4000 онкологических больных.

«Из 520 основных наименований лекарств 180 уже закончились. Из 97 онкологических препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний, полностью отсутствует запас 50. Также нет в наличии 79 видов лабораторных материалов и 265 видов специализированных медицинских расходников. Это свидетельствует о том, что кризис расширился и теперь охватывает диагностику, лечение и хирургические услуги», - отметили в ведомстве.

Министерство увязало усугубление кризиса с тем, что Израиль уже около 15 месяцев прекратил выплату налоговых поступлений, которые составляют примерно 68% доходов правительства Палестины.

В заявлении поясняется, что такая ситуация привела к невозможности производить платежи фармацевтическим компаниям и поставщикам, что замедлило работу по снабжению.

Налоговые поступления

Оккупированные палестинские территории остаются зависимыми от Израиля во внешней торговле. Практически весь импорт и экспорт палестинцев осуществляется через Израиль или через пункты, контролируемые Тель-Авивом.

Согласно Парижскому экономическому протоколу, подписанному израильским правительством с Организацией освобождения Палестины в 1994 году, Израиль собирал на подконтрольных ему пограничных переходах налоги от имени Палестинской администрации и переводил собранные ежемесячно около 190 млн долларов в палестинскую казну.

Однако с 2019 года Израиль урезает эти налоговые поступления под различными предлогами, в частности, ссылаясь на ежемесячные выплаты, которые Палестинская администрация предоставляет заключенным и бывшим заключенным.

Из-за того, что Израиль урезает налоговые доходы, Палестинская администрация с ноября 2021 года не может полностью выплачивать зарплаты государственным служащим.