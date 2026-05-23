Минздрав Ливана: В результате израильских ударов на юге Ливана пострадали 25 медицинских сотрудников Удары привели к «различным травмам» среди сотрудников больницы, расположенной в районе Тира, а также нанесли «серьезный ущерб» самому зданию

По меньшей мере 25 сотрудников медицинского и административного персонала больницы «Хирам» на юге Ливана получили ранения в результате израильских авиаударов, нанесенных по непосредственной близости от медицинского учреждения, сообщило в субботу министерство здравоохранения Ливана.



В своем заявлении министерство отметило, что удары привели к «различным травмам» среди сотрудников больницы, расположенной в районе Тира, а также нанесли «серьезный ущерб» самому зданию.



«Это уже второй раз за менее чем два месяца, когда больница подвергается такой опасности из-за повторяющихся израильских атак», – говорится в заявлении.



Министерство заявило, что удары являются «еще одним доказательством нарушения израильским врагом международного гуманитарного права, которое предусматривает защиту медицинских учреждений».