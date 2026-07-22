Минздрав Ирана: с 27 июня жертвами авиаударов США стали 53 человека

Mustafa Melih Ahıshalı, Ulviyya Amoyeva
22 Июля 2026•Обновить: 22 Июля 2026
В результате авиаударов США по Ирану, наносимых с 27 июня, погибли 53 человека, ранения получили 592.
Об этом в социальной сети американской компании Х в среду, 22 июля написал глава Центра по связям с общественностью и информации Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
Как уточнил чиновник, 36 пострадавших продолжают находиться на лечении в больницах, остальных выписали, оказав необходимую медицинскую помощь.
Предыдущую статистику о числе погибших и раненных в Иране в результате атак США ведомство опубликовало 19 июля. Тогда Керманпур сообщил, что жертвами с 27 июня стали более 50 человек, 520 получили ранения.