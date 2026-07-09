Минздрав Ирана: жертвами ударов США за два дня стали 14 человек, 78 пострадали В больницах Исламской Республики Иран находятся 47 пострадавших в результате авиаударов США

В результате авиаударов США по Ирану за последние два дня погибли 14 человек, еще 78 получили ранения.

Об этом глава Центра по связям с общественностью и информированию Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур написал в социальной сети американской компании Х в четверг, 9 июля.

Иранский официальный представитель напомнил, что 8 и 9 июля 2026 года США нанесли удары по пяти провинциям Ирана.

Керманпур также уточнил, что 47 пострадавших продолжают получать лечение в больницах, а остальные раненые после оказания необходимой медицинской помощи были выписаны.



В ночь на среду, 8 июля произошло резкое обострение между США и Ираном. Соединенные Штаты нанесли серию мощных авиаударов по объектам на юге Ирана, а Тегеран ответил ракетными ударами по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне.

В Центральном командовании США (CENTCOM) сообщили, что нанесли удары по более чем 80 целям на юге Ирана после того, как «иранские силы атаковали три торговых судна в Ормузском проливе». Мишенью стали системы ПВО, пункты управления, береговые радиолокационные станции и скоростные катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иранский КСИР, в свою очередь, заявил об ударах по 85 военным объектам США в регионе.

Кроме того, Вашингтон отозвал лицензию, разрешавшую продажу иранской нефти, которая была выдана в рамках недавнего меморандума о взаимопонимании. В Иране это назвали серьезным нарушением договоренностей .

Ключевым моментом стало заявление президента США Дональда Трампа, сделанное на полях 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре. Отвечая на вопрос о судьбе перемирия с Ираном, американский лидер заявил: «С моей точки зрения, все кончено. Я больше не хочу иметь с ними дела» .

Трамп назвал дальнейшие переговоры с иранским руководством «пустой тратой времени», обвинив Тегеран «в нечестной игре и нарушении договоренностей».