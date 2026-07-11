Транспортные средства были выведены из строя вследствие прямых ударов со стороны Израиля, накопившихся технических неисправностей и невозможности получить запчасти

Минздрав Газы: 70% машин скорой помощи и санитарного транспорта выведены из строя Транспортные средства были выведены из строя вследствие прямых ударов со стороны Израиля, накопившихся технических неисправностей и невозможности получить запчасти

Порядка 70% машин скорой помощи и санитарного транспорта вышли из строя в результате прямых ударов или технических неисправностей, а оставшиеся автомобили не могут удовлетворить ежедневные потребности. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения сектора Газа.

Согласно сообщению, продолжающие оказывать услуги машины скорой помощи и санитарный транспорт находятся в крайне изношенном техническом состоянии и не способны обеспечивать необходимый объем перевозок.

По данным министерства, 70% транспортных средств были выведены из строя вследствие прямых ударов со стороны Израиля, накопившихся технических неисправностей и невозможности получить запасные части.

В нынешних условиях возникли серьезные трудности с обеспечением перевозки пациентов и медицинского персонала, при этом альтернативных безопасных транспортных средств не существует, - подчеркивается в сообщении.

Минздрав также предупредил, что если Израиль продолжит препятствовать ввозу шин и запасных частей, транспортное обеспечение системы здравоохранения может полностью прекратиться.

Кроме того, отмечается, что автобусы транспортных компаний, работающих по контракту с Министерством здравоохранения, уже несколько месяцев не проходят плановое техническое обслуживание из-за нехватки запасных частей, однако продолжают эксплуатироваться в крайне тяжелых условиях.

В ведомстве предупредили, что прекращение транспортного сообщения серьезно затруднит доступ медицинских работников и пациентов к учреждениям здравоохранения.