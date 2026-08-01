С начала действия режима прекращения огня в октябре 2025 года в секторе Газа, по данным ведомства, погибли более 1,2 тысячи человек

Минздрав Газы сообщил о росте числа погибших в результате израильских атак до 73 349 С начала действия режима прекращения огня в октябре 2025 года в секторе Газа, по данным ведомства, погибли более 1,2 тысячи человек

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 349 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Газы.

В письменном заявлении ведомства говорится, что за последние 48 часов в больницы сектора были доставлены тела восьми погибших и 76 пострадавших в результате израильских атак.

По данным Минздрава Газы, после вступления в силу соглашения о прекращении огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 1 222 человека, еще 4 053 получили ранения. Кроме того, из-под завалов были извлечены тела 804 погибших.

В ведомстве заявили, что общее число погибших в секторе Газа с октября 2023 года достигло 73 349 человек, а число раненых — 174 162.

Сообщается, что под завалами разрушенных зданий в секторе Газа по-прежнему остаются тысячи тел.