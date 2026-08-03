По данным ведомства, с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября погибли 1 250 человек

Минздрав Газы сообщил о гибели 19 палестинцев за сутки в результате ударов Израиля По данным ведомства, с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября погибли 1 250 человек

В результате ударов израильской армии по сектору Газа за последние 24 часа, несмотря на объявленное соглашение о прекращении огня, погибли 19 палестинцев.

Об этом говорится в письменном заявлении Министерства здравоохранения сектора Газа, в котором представлены последние данные о жертвах израильской военной операции, продолжающейся с октября 2023 года.

По данным ведомства, за последние сутки в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 19 человек, еще 35 получили ранения.

В Минздраве Газы сообщили, что с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября в результате израильских атак погибли 1 250 человек, 4 110 получили ранения, а из-под завалов были извлечены тела 804 погибших.

Согласно заявлению ведомства, с октября 2023 года общее число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 73 375 человек, число раненых увеличилось до 174 220.

В министерстве также отметили, что под завалами разрушенных зданий и на дорогах по-прежнему остаются многочисленные погибшие и пострадавшие, однако бригады скорой помощи и службы гражданской обороны не могут добраться до них.