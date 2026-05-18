Минздрав Газы: нехватка лекарств угрожает жизни 255 тыс. пациентов с гипертонией Больные не имеют доступа к здоровому питанию и вынуждены выживать в антисанитарных условиях, что еще больше ухудшает их состояние

Нехватка лекарств в секторе Газа угрожает жизни 255 тыс. пациентов, страдающих гипертонией.

В заявлении палестинского Министерства здравоохранения в Газе, опубликованном 17 мая по случаю Всемирного дня борьбы с гипертонией, отмечалось, что тяжелые психологические травмы в регионе, находящемся под израильскими атаками и блокадой, оказывают серьезное негативное воздействие на пациентов с повышенным артериальным давлением.

В заявлении подчеркивалось, что нехватка лекарств в регионе ставит под угрозу жизнь 255 тыс. больных гипертонией. Отмечалось, что в условиях нынешних лишений пациенты не могут измерять артериальное давление, а при его нестабильности невозможно предотвращать связанные с этим осложнения.

В ведомстве указали, что пациенты с гипертонией находятся в зоне серьезного риска из-за разрушения медицинских центров в результате израильских атак, а также отсутствия возможностей для диагностики и лечения.

Подчеркивалось, что больные не имеют доступа к сбалансированному и здоровому питанию, вынуждены выживать в антисанитарных условиях, что еще больше повышает риски, связанные с их заболеванием.

В заявлении отмечалось, что такие факторы, как атаки, вынужденное перемещение, жизнь в постоянном страхе, бедность, голод и безработица, негативно влияют на течение заболевания и могут привести к внезапным инсультам.

Министерство призвало международное сообщество обеспечить поставки необходимых лекарств и медицинской помощи для лечения пациентов в Газе.

Большинство медцентров не работает из-за серьезных повреждений

Согласно последним данным министерства, в Газе из 38 больниц 22, а также 90 медицинских центров прекратили работу.

Медицинские учреждения, которые продолжают функционировать, серьезно повреждены и пытаются оказывать помощь в условиях острой нехватки лекарств и медицинских материалов.

Сообщается, что дефицит лекарств составляет 50 процентов, медицинских расходных материалов - 57 %, лабораторных материалов - 71 %.

Несмотря на объявленное в Газе прекращение огня, Израиль в значительной степени продолжает сохранять ограничения на ввоз гуманитарной помощи, медицинских материалов и оборудования.

В секторе Газа, где проживают около 2,4 млн палестинцев, гуманитарный кризис продолжает усугубляться на фоне продолжающихся атак, блокады, принудительного перемещения населения и разрушения инфраструктуры.