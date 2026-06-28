Сроки проверок со стороны израильских спецслужб могут растягиваться на месяцы, сообщили в палестинском ведомстве

Минздрав в Газе: власти Израиля отказывают в выдаче разрешений на выезд пациентов из эксклава Сроки проверок со стороны израильских спецслужб могут растягиваться на месяцы, сообщили в палестинском ведомстве

В Минздраве сектора Газа сообщили о срыве запланированного выезда пациентов из эксклава из-за отказа израильских властей выдать необходимые разрешения на проезд.

Как поясняется в заявлении ведомства, задержки с эвакуацией больных и отсутствие доступа к лечению связаны с крайне малым количеством выдаваемых разрешений, а также с длительными сроками проверок со стороны спецслужб, которые могут растягиваться на месяцы.

В заявлении отмечается, что за последние недели около 70 пациентов, нуждающихся в неотложной и жизненно важной помощи, подали заявки на выезд, однако из них только 5 человек получили необходимое разрешение.

«Мы вновь заявляем о необходимости срочного вмешательства для увеличения числа пациентов, получающих разрешение на выезд, сокращения сроков ожидания и ускорения оформления жизненно важных случаев», - отметили в ведомстве, обращаясь к международным организациям.

Девятого июня Минздрав в Газе сообщил о том, что более 17 тыс. палестинских пациентов, которым было предписано лечение за границей, не могут покинуть эксклав из-за препятствий со стороны Израиля, и что задержки приводят к росту смертности среди больных.