Ulviyya Amoyeva
21 Май 2026•Обновить: 22 Май 2026
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы осудить «продолжающуюся дезинформационную кампанию РФ против Эстонии и стран Балтии».
Об этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил в социальной сети американской компании Х в четверг, 21 мая.
«Россия продолжает распространять ложные обвинения, угрозы и целенаправленные провокации. Позвольте мне заявить предельно ясно: Эстония не разрешала использовать свою территорию или воздушное пространство для нападений на Россию. Эти утверждения ложны, и Россия знает об этом»,- подчеркнул министр.
Глава ведомства отметил, что появление беспилотников в Балтийском регионе является прямым следствием российско-украинского конфликта.
«Украина имеет право защищаться от агрессора и наносить удары по военным объектам, обеспечивающим функционирование военной машины России»,- написал он.
Цахкна подчеркнул, что Эстонию не запугать «пропагандой или угрозами». «Угроза одному из союзников по НАТО — это угроза всему Альянсу, и наши союзники едины в своей поддержке нас»,- добавил министр.