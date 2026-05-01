МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Таллин обвинил РФ «в дезинформационной кампании против Эстонии и стран Балтии»

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы осудить «продолжающуюся дезинформационную кампанию РФ против Эстонии и стран Балтии».

Об этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил в социальной сети американской компании Х в четверг, 21 мая.

«Россия продолжает распространять ложные обвинения, угрозы и целенаправленные провокации. Позвольте мне заявить предельно ясно: Эстония не разрешала использовать свою территорию или воздушное пространство для нападений на Россию. Эти утверждения ложны, и Россия знает об этом»,- подчеркнул министр.

Глава ведомства отметил, что появление беспилотников в Балтийском регионе является прямым следствием российско-украинского конфликта.

«Украина имеет право защищаться от агрессора и наносить удары по военным объектам, обеспечивающим функционирование военной машины России»,- написал он.

Цахкна​​​​​​​ подчеркнул, что Эстонию не запугать «пропагандой или угрозами». «Угроза одному из союзников по НАТО — это угроза всему Альянсу, и наши союзники едины в своей поддержке нас»,- добавил министр.