Франция рассматривала идею альтернативных маршрутов с самого начала кризиса - Жан-Ноэль Барро

МИД Франции допустил транзит нефти через Сирию в обход Ормузского пролива Франция рассматривала идею альтернативных маршрутов с самого начала кризиса - Жан-Ноэль Барро

С самого начала кризиса в Ормузском проливе Франция ищет альтернативные маршруты, и среди рассматриваемых проектов — поставка нефти через Сирию в порты Средиземного моря.

Об этом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил в эфире французского телеканала TF1, оценивая обстановку на Ближнем Востоке.

Министр отметил, что Иран, атакуя суда в регионе, нарушает как меморандум о взаимопонимании, подписанный с США, так и нормы международного права, и призвал стороны к спокойствию и возобновлению переговоров.

Барро заявил, что действия США стали ответом на нарушение Ираном своих обязательств, и напомнил, что на 36-м саммите глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп выразил готовность продолжать диалог с Тегераном.

Глава французского МИД подчеркнул, что в войне в регионе нет победителей, а среди проигравших — и иранский народ, и американцы, и французы. «Мы не намерены и дальше расплачиваться за войны, которые ведем не мы», — заявил Барро.

Несмотря на возобновление конфликта между США и Ираном, французский авианосец «Шарль де Голль» не вернется на Ближний Восток, подчеркнул Барро, добавив, что Париж выступает за установление спокойствия в регионе, начало операций по разминированию и восстановление свободы судоходства.

«Мы категорически против любых препятствий, сборов и шантажа как в Ормузском проливе, так и во всех других проливах мира», — сказал он.

Барро подчеркнул, что свобода судоходства не должна быть «заложником» ситуации. На вопрос, рассматривается ли возможность поставки нефти через Сирию к Средиземному морю, он ответил утвердительно. «Разумеется. С самого начала этого кризиса мы рассматривали в том числе идею подготовки альтернативных маршрутов», - сказал глава французского дипломатического ведомства.

Министр пояснил, что это делается для того, чтобы не зависеть от ограничений судоходства в разных частях мира.

Барро также отметил, что Сирия набирает силу и становится потенциальным центром экономического взаимодействия, в том числе в энергетической сфере.