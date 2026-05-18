МИД Украины раскритиковал совместные ядерные учения РФ и Беларуси В Беларуси началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения

Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения этих двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи 1 и 2 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые строго запрещают ядерным державам передавать контроль над технологиями массового поражения, а неядерным подписантам – принимать его", – говорится в заявлении.

В МИД УКраины заявили, что "превращая Беларусь в свой ядерный плацдарм у границ НАТО, Кремль де-факто легитимизирует распространение ядерного оружия в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов".

Согласно заявлению, что такие действия должны получить однозначное и жесткое осуждение со стороны всех государств, уважающих режим нераспространения ядерного оружия.

"Милитаризация Беларуси не только подрывает доверие к международному праву, но и окончательно превращает Минск в соучастника российского ядерного шантажа", – заявили в МИД.

В заявлении говорится, что "наглость" Москвы и Минска, которые, по утверждению ведомства, "сознательно переступили все красные линии" договора о нераспространении, не может "оставаться без жесткого консолидированного ответа и системного сдерживания обоих режимов со стороны евроатлантического сообщества и всего мира".

В Беларуси началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, направленная на повышение готовности Вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов. Об этом сообщило Министерство обороны Республики Беларусь в понедельник, 18 мая.

