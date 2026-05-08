МИД Украины: память о Второй мировой войне должна служить предупреждением против новых конфликтов Безопасность Европы зависит от единства и готовности защищать международные принципы – Андрей Сибига

В День памяти и примирения Украина чтит память тех, кто боролся против нацизма, а также миллионов людей, чьи жизни были разрушены Второй мировой войной. Об этом говорится в заявлении главы МИД Украины Андрея Сибиги в соцсети американской компании Х.

Министр отметил, что для Украины эта дата связана не только с исторической памятью, но и с нынешней ситуацией в Европе, где, по его оценке, вновь продолжается масштабный вооруженный конфликт, сопровождающийся разрушениями, депортациями и преступлениями против мирного населения.

Сибига подчеркнул, что память о победе над нацизмом не должна использоваться в политических целях. «Лица, причастные к событиям в Буче, Мариуполе, Изюме и другим эпизодам конфликта, не могут выступать от имени идеи освобождения», - написал он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, подлинное прекращение огня должно быть направлено на спасение человеческих жизней, а не носить символический или временный характер. «Мир не может ограничиваться однодневными жестами, если на следующий день сохраняется угроза ракетных и беспилотных атак по гражданским объектам», - подчеркнул он.

Министр также указал, что уроки Второй мировой войны должны были предотвратить раздел Европы на сферы влияния и исключить поощрение агрессии через политику уступок. Однако, как отметил он, эти уроки не были полностью усвоены, поскольку международное сообщество на протяжении десятилетий чаще обращалось к памяти о прошлых трагедиях, чем к причинам, способным привести к их повторению.

«Безопасность Европы зависит от силы, единства и готовности противостоять попыткам изменения границ силовым путем, а также отрицанию права государств на существование. Сегодня Украина борется не только за себя, но и за такую Европу, где мир обеспечивается конкретными действиями и соблюдением принципов, а не только заявлениями», - резюмировал Сибига.