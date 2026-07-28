Иракская сторона не передавала Киеву по дипломатическим каналам официальных претензий по этому вопросу - МИД Украины

МИД Украины отверг обвинения Ирака в причастности к противоправной деятельности Иракская сторона не передавала Киеву по дипломатическим каналам официальных претензий по этому вопросу - МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинения советника по национальной безопасности Ирака Касима аль-Абуди, заявившего о якобы причастности украинской стороны к противоправной деятельности на территории страны.

В украинском внешнеполитическом ведомстве назвали прозвучавшие в эфире телеканала Dijlah TV утверждения «безосновательными и не подкрепленными доказательствами».

«Какие-либо факты или доказательства в подтверждение этих обвинений отсутствуют, что признал в интервью и сам иракский чиновник», - говорится в заявлении ведомства.

В МИД обратили внимание, что до публичного выступления аль-Абуди иракская сторона не передавала Киеву по дипломатическим каналам никакой информации или официальных претензий по этому вопросу.

В ведомстве отметили, что украинская сторона узнала об обвинениях непосредственно из телевизионного эфира. По мнению ведомства, при наличии каких-либо оснований для подобных заявлений Багдад прежде всего должен был бы воспользоваться дипломатическими каналами связи.

Украинское внешнеполитическое ведомство назвало «недопустимым и безответственным» распространение высокопоставленным представителем дружественного государства обвинений, не имеющих надлежащей доказательной базы. В заявлении подчеркивается, что «такие действия противоречат принципам взаимного уважения и наносят ущерб украинско-иракским отношениям».

При этом в МИД заявили, что Украина по-прежнему рассматривает Ирак как важного партнера на Ближнем Востоке и выступает за развитие взаимовыгодного политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.

Ведомство также указало, что прозвучавшие обвинения совпадают с тезисами, которые, по утверждению украинской стороны, «используются российской пропагандой для дискредитации Киева и ухудшения его отношений со странами Ближнего Востока».

В МИД не исключили, что произошедшее могло стать результатом «внешнего информационного воздействия» или частью «скоординированной информационно-психологической операции», направленной на «подрыв украинско-иракского партнерства».

Украинская сторона призвала официальные власти Ирака отреагировать на распространение «бездоказательных обвинений» и не допускать использования государственных институтов «для ретрансляции дезинформации», которая, по мнению Киева, «отвечает интересам третьих сторон и вредит двусторонним отношениям».

Ранее, в понедельник, 27 июля, иракские СМИ со ссылкой на советника президента по национальной безопасности Касима аль-Абуди сообщили, что власти Ирака арестовали ячейки, которые якобы «работают на власти Украины» в Ираке.

Ранее, советник Ирака по национальной безопасности Касим аль-Абуди в эфире арабоязычного иракского телеканала «Диджла» заявил, что в Ираке действуют «ячейки, связанные с Украиной», которые, по его утверждению, совершали нападения на страны Персидского залива.

По словам аль-Абуди в результате проведенной разведывательной работы иракские власти установили причастность этих ячеек к ракетным атакам в стране.

Он сообщил, что в ходе операций против этих ячеек были задержаны многие их участники.

«Задержанные в ходе рейдов члены ячеек во время допросов признались, что работали на Украину и совершали нападения», - заявил он.