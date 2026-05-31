МИД Украины опроверг обвинения России в атаке на Запорожскую АЭС В ведомстве назвали «безосновательными» и «нелогичными» обвинения российской стороны

Министерство иностранных дел Украины решительно отвергло обвинения Российской Федерации в том, что Киев нанес удар по Запорожской атомной электростанции.

«МИД Украины решительно отвергает очередные безосновательные обвинения Российской Федерации в якобы «атаке Украины» на Запорожскую атомную электростанцию, распространенные 30 мая представителями российской государственной корпорации «Росатом». Российские обвинения также уже официально опровергнуты Силами обороны Украины», - заявила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Киев рассматривает эти заявления как очередную «информационную операцию», направленную на отвлечение внимания международного сообщества от единственного «реального источника» ядерной опасности на Запорожской АЭС — «незаконной российской оккупации станции», - отметили в МИД.

В ведомстве назвали «нелогичными» обвинения российской стороны. «Непонятно, с какой целью Украина должна была бы наносить удары по собственной атомной электростанции, расположенной на своей территории, которую сама же стремится вернуть под свой суверенный контроль»,- заявили в Министерстве.

В МИД заявили, что в Москве «продвигают абсурдную мысль», согласно которой государство, которое защищает свою территорию, якобы атакует собственные ядерные объекты, а государство, которое их «оккупировало», выступает их «защитником». Сам факт необходимости повторять этот тезис уже свидетельствует о его «несостоятельности»,- заявили в ведомстве.

В МИД Украины заявили, что Российская Федерация годами «отказывается» обеспечить полный и беспрепятственный доступ международных экспертов во все зоны Запорожской АЭС. «В частности, все время пребывания миссии МАГАТЭ на станции международным экспертам не был предоставлен доступ к западным частям турбинных залов энергоблоков. Российская сторона также систематически ограничивала доступ к другим объектам и помещениям станции под разными предлогами», - утверждают во внешнеполитическом ведомстве.

«Государство, которое не допускает международных инспекторов к отдельным участкам оккупированного ядерного объекта, сегодня требует от мира доверять собственным сообщениям о событиях на этом же объекте»,- подчеркнуто в заявлении.

«Украина обращает внимание стран-членов МАГАТЭ на очевидную закономерность: практически перед каждым заседанием Совета управляющих МАГАТЭ Российская Федерация запускает новую волну информационных манипуляций вокруг Запорожской АЭС. Меняются детали, поводы и формулировки, однако неизменной остается цель — отвлечь внимание международного сообщества от незаконной оккупации станции, систематического ограничения деятельности МАГАТЭ, нарушения Россией международного права и того факта, что именно российское военное присутствие на территории ЗАЭС остается главной угрозой ядерной безопасности»,- отметили в МИД Украины.

Нынешняя «провокация» происходит накануне июньской сессии Совета управляющих МАГАТЭ, в ходе которой страны-члены будут рассматривать Ежегодный доклад Агентства за 2025 год и Доклад Генерального директора о применении гарантий, напомнили в ведомстве.

Для России, убеждены в МИД Украины, эти документы представляют «серьезную политическую проблему». «В них снова будет зафиксировано то, что Москва безуспешно пытается изменить уже четвертый год подряд: МАГАТЭ не признает никаких российских претензий на Запорожскую АЭС; МАГАТЭ не признает никакой российской юрисдикции над украинскими ядерными объектами, расположенными на временно оккупированных территориях Украины; Агентство продолжает исходить из того, что ЗАЭС является украинским ядерным объектом, находящимся под незаконной российской оккупацией»,- следует из текста.

То же самое, по данным Министерства, касается других украинских ядерных объектов на «временно оккупированных территориях», включая объекты в Крыму, в частности Севастопольский исследовательский реактор и подкритическую ядерную установку, на которые Россия «безуспешно пытается распространить собственные незаконные претензии».

«Никакая информационная кампания не изменит главного факта: Запорожская АЭС была, есть и останется украинской атомной электростанцией»,- подчеркнули в МИД Украины.

В ведомстве обратились к странам-членам Совета управляющих МАГАТЭ, напомнив, что на протяжении многих лет международное сообщество реагировало на российские ядерные провокации заявлениями о обеспокоенности, призывами к сдержанности и дипломатическими формулами. «Россия отвечает на обеспокоенность новыми провокациями, на призывы к сдержанности — новыми нарушениями, на дипломатические сигналы — дальнейшей эскалацией»,- следует из сообщения.

Украина призывает 34 члена Совета управляющих МАГАТЭ дать принципиальный ответ на действия Российской Федерации не только в заявлениях, но и в решениях, отметили в Министерстве.

«На протяжении многих лет Россия пользовалась привилегиями и авторитетом, которые дает членство в руководящих органах Агентства, одновременно грубо нарушая основополагающие принципы ядерной безопасности, оккупировав крупнейшую атомную электростанцию Европы, препятствуя работе международных инспекторов и используя ядерные объекты как инструмент военного и политического давления. Сегодня у членов Совета управляющих МАГАТЭ есть возможность продемонстрировать, что такое поведение не может оставаться без последствий», - следует из заявления.

МИД Украины призвал членов Совета на своей июньской сессии не поддерживать предоставление Российской Федерации места в составе Совета управляющих МАГАТЭ.

МО РФ обвинило украинских военных в ударе дроном по машинному залу Запорожской АЭС

В результате удара ВСУ 30 мая по северной стороне шестого энергоблока Запорожской АЭС поврежден фасад машинного зала, жертв нет, станция работает в штатном режиме, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

«30 мая в 14:08 ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции», - говорится в сообщении.

«В результате удара поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 метров от реакторного отсека», - заявили в Минобороны. По данным ведомства, жертв нет, АЭС работает в штатном режиме.